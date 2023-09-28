12 مروج خمور محلية في قبضة «المباحث»

وطن النهار

تمكن رجال المباحث الجنائية من ضبط 12 متهما في 7 قضايا مختلفة بتهمة تصنيع وترويج الخمور المحلية وتمت احالتهم إلى الجهات المختصة. وفي التفاصيل بأنه استمراراً لجهود قطاع الأمن الجنائي في ضبط المخالفين والخارجين على القانون، تمكنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية ممثلة في «ادارت مباحث المحافظات» من خلال النشاط اليومي وتكثيف عمليات البحث والتحري في مختلف مناطق البلاد عن ضبط (12) شخصاً من الجنسية الآسيوية في (7) قضايا مختلفة بتهمة تصنيع وترويج الخمور المحلية، حيث تم ضبط (6) مصانع مجهزة لتصنيع الخمور و(7854) زجاجة خمر محلية الصنع، و(6) جراكل، و(116) برميلاً معبأ للتخمير، و(3) احواض سباحة للتعبئة، وتمت إحالة المتهمين والمضبوطات الى جهة الاختصاص لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.