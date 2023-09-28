عبدالله السالم الصحية» احتفت بيوم السياحة

وطن النهار

أطلقت مدينة ضاحية عبدالله السالم الصحية، صباح امس برئاسة المنسق العام د. ايمان أبا حسين وبتعاون اللجان التابعة لها، مسيرة الباص السياحي احتفالا بيوم السياحة العالمي بمشاركة ضيوف من السلك الدبلوماسي وشيخصيات كويتية ونخبة من سيدات ضاحية عبدالله السالم ورؤساء المناطق الصحية، وذلك بدءا من مسجد فاطمة ومرورا ببيت ديكسون والجمعية الكويتية للتراث وانتهاء بمسجد الدولة الكبير.

في هذا السياق، ذكرت رئيسة اللجنة الاجتماعية سارة كميخ، أن برنامج المدن الصحية احد المبادرات المجتمعية التطوعية التي تبنتها منظمة الصحة العالمية، والتي دعت دول الاعضاء لتطبيقها من خلال حث السكان في اي منطقة في العالم على الارتقاء بالصحة داخل المدن والعمل على تضافر جهود الافراد والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني والمراكز البحثية والاكاديمية لتحقيق الهدف المطلوب.

وقالت إن الاحتفال الرسمي باليوم العالمي للسياحة بدأ للمرة الاولى 27 سبتمبر عام 1980، مبينة أن هذا التوقيت من كل عام يمثل اهمية كبيرة لقطاع السياحة لانه يأتي في بداية ذروة الموسم في نصف الكرة الجنوبي ونهاية الموسم في نهاية الكرة الشمالي، لافتة إلى أنه من كل عام يتم تصميم شعار لليوم السياحي.

وأضافت أن عام 2018 كان الموضوع حول «السياحة والتحول الرقمي» وفي عام 2019 حمل اسم «السياحة والوظائف مستقبل أفضل للجميع، وعام 2021 كان تحت شعار «السياحة من اجل النمو الشامل»، موضحة أن منظمة السياحة العالمية قد أعلنت عن تخصيص احتفالها باليوم العالمي للسياحة 2021 من اجل بث الامل في القطاع المنهار إثر تفشي جائحة كورونا.

وتابعت: ان الاحتفال بهذه المناسبة العام الحالي جاء تحت شعار «السياحة والاستثمار الاخضر» وذلك بهدف تعزيز التنمية المستدامة وخلق الفرص وتعزيز التفاهم بين ثقافات الشعوب.

وأكدت كميخ، ان فكرة اليوم السياحي العالمي في مدينة ضاحية عبدالله السالم الصحية جاءت لصناعة رؤية المنطقة «الكويت بلد سياحي بكل مقومات ومعضلات السياحة»، منوهة إلى أن رسالتهم تتمثل بأهمية تقديم مساهمة متميزة بجودة عالية في مجال السياحة في بيئة كويتية داعمة ومحفزة لحفظ تاريخ وتراث الكويت بما يسهم في خدمة المجتمع وتنميته، وذلك تحت شعار «كويتنا جميلة وافتخر». وأشارت إلى أن مدينة ضاحية عبدالله السالم الصحية، تهدف إلى تزويد المجتمع الكويتي بالمعارف والمهارات المختلفة لإثراء حصيلتهم الفكرية والثقافية والفنية في مجال السياحة والفعاليات، وكذلك تعزيز التواصل المجتمعي بين سكان الضاحية والمدن الاخرى والمجتمع المدني، بالإضافة الى الاسهام في البحث والقراءة في مجال التاريخ والعادات والتقاليد الكويتية وربطها بالاحتياطات التنموية، فضلا عن تمكين اهداف التنمية السياحية المستدامة في مجال الفعاليات وتعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية، وترفيه المجتمع للحفاظ على جودة الحياة والاستمتاع بمشاعر السعادة الداخلية.

