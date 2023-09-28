ملامح من شخصية رسول الله ?

إيمانيات

إنّ شخصية رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) والتي أعدّها الله تعالى وهيأها لحمل الرسالة وأداء الأمانة الكبرى لإنقاذ البشرية وليكون نبيّاً وهادياً للبشرية جمعاء. هذا النبيّ الكريم الذي كانت شخصيته من نمط خاص فكراً وعملاً وعلى المستويين الفردي والجماعي، وليطلق صوته في مكّة: «إنّي رسولُ اللهِ أدعُوكم إلى اللهِ وترك عبادة الأصنام»، لتتحرك قريش لتقف بوجه الإسلام ودعائه وتتصدّى لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بكلِّ أسلوب وقوّة تملكها من حرب نفسية تمثَّلت بالسخرية والاستهزاء والاستخفاف إلى الحرب النفسية، لتطالب من عمّه أبو طالب (رضي الله عنه) مؤمن قريش وزعيمها للتدخل وطلب الكف من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لدعوته.

ومضى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يواصل مسيرته المباركة بثقة وصبر وإيمان، فصعّدت قريش عداوتها على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وتجرؤها عليه بدفعهم لصبيانهم وعبيدهم لإيذائه ومواجهته بالكلمات النابية، وانطلقوا يشككون من صدق رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ويتهمونه، إلى أن تصاعدت المحنة واشتد أذى قريش فاستخدموا الإرهاب والتعذيب. وحدّثنا التاريخ عن صمود أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وثباتهم على منهج الإسلام ومواصلة السَّير في طريق ذات الشوكة رغم وحشية التعذيب، ودوَّن لنا التاريخ صُوراً من الملحمة الخالدة التي انتصرت فيها الإرادة الحرّة وكلمة التوحيد وقيم الهدى على الإرهاب والتعذيب والخرافة والجهل.

كان ثبات رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وبسالته في خوض معركة التغيير الاجتماعي الكبرى من أجل إخراج الناس من عبودية العباد إلى عبودية الله الواحد الأحد في واقع متألب عليه صاد عنه يكيد له ولدعوته وثباته في المعارك التي خاضها في مواجهة المشركين وتقض اليهود المخالفين لحلفهم وتحركات المناهضين في الداخل وتخلخل الجبهة الداخلية. رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في دعوته لم يدعونا إلى نفسه أو زعامته ولم يدعونا إلى عشيرته أو أي شيء يخصه، إنّما دعانا إلى الله تعالى كما دعا نفسه إلى الله آمن بالرسالة ودعانا إلى الإيمان بها وصدق الرسالة ودعانا إلى التصديق بها وعبد الله ودعانا إلى عبادته، فهو المسلم الأوّل في إيمانه والأوّل في جهاده وصبره وإخلاصه لله سبحانه وتعالى داعياً إلى الله تعالى.

لقد بدأ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) الخطوة الأُولى وشقّ لنا الطريق لنأخذ منه صلاته وصيامه وحجّه وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر وجهاده في سبيل الله لنأخذ منه تسامحه ولينه في كرمه وصلابته في دينه وشدته في مواجهة التحدّيات. جاء رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بالصِّدق وأرادنا أن نصدّق به كما صدّق هو به، فرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كان عبداً مخلصاً لله تعالى وجاء ليركز في حياة كلّ منّا إخلاصاً وارتباطاً بالله تعالى. رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بقلبه الكبير الذي اتّسع للجميع ولأنّه كان يريد لكلِّ الناس أن يدخلون إلى دين الله فقد فتح قلوب الناس (فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ) (آل عمران/ 159).

يجب علينا أن نتأسى برسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) الذي انطلق ليكون التجسيد الحيّ لكلِّ القيم والأخلاق الإسلامية والذي جسّد القرآن كلّه، فكان خلقه العظيم في نفسه ومع عياله ومع الناس الذين يدعوهم إلى الله ومع الناس الذين يسالمهم ويحاربهم، كان (صلى الله عليه وآله وسلم) عظيماً في كلِّ خلقه لذلك أمرنا الله تعالى أن نقتدي به ونتآسى بسيرته المباركة (لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ) (الأحزاب/ 21).

