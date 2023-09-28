هكذا أدّبنا الإمام جعفر الصادق ?

إيمانيات

الإمام الصادق (عليه السلام) أُستاذاً للفقهاء والمحدثين ومرجعاً للعلماء والمفكرين وعَلماً من أعلام أهل البيت (عليهم السلام)، ومرحلة من مراحل امتداد الإمامة والقيادة الفكرية والسياسية في حياة المسلمين، وعلى يديه الشريفتين تتلمذ وعنه أخذ مئات من مشايخ العلم والحديث، فقد جعل (عليه السلام) مسجد المدينة جامعة لبث علوم الشريعة وتفجير ينابيعها. انطلقت مدرسته في مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) واستمرت في تنمية هذه الجامعة العلمية ومواصلة حماية الشريعة والدفاع عن عقيدة التوحيد، وقد نشأت في عهده فِرق ومذاهب فقهية واعتقادية كثيرة كان موقفه واضحاً منها سواء بالتسديد أو الحوار العلمي أو النقد الشرعي النزيه، فكان بدوره (عليه السلام) يحمي العقيدة من التيارات العقائدية والفلسفية الإلحادية والمقولات الضالة.

وانطلق (عليه السلام) بجهوده العلمية لنشر الإسلام وتوسيع دائرة الفقه والتشريع وتثبيت معالمها وحفظ أصالتها لذا اعتبرت أحاديثه وفتاواه وما أخذ عنه أساساً وقاعدة لاستنباط الفقه والأحكام لدى العلماء والفقهاء. انصبت جهوده على الحفاظ على أصالة عقيدة التوحيد ونقاء مفهومها، فقد بيّن (عليه السلام) في توحيد الله تعالى: «تعالى عمّا يصفُهُ الواصفُون المشبِّهُون اللهَ بخَلقِهِ، المفترُون على اللهِ فاعلمْ رَحِمَك اللهُ أنّ المذهبَ الصحيحَ في التوحيدِ ما نزلَ بهِ القرآنُ من صفاتِ اللهِ جلّ وعزّ فانفِ عن اللهِ تعالى البُطلانَ والتشبيهَ فلا نفيَ ولا تشبيهَ هو اللهُ الثابتُ الموجودُ تعالى اللهُ عمّا يصفُهُ الواصفُون ولا تَعدُوا القرآنَ فتفضلُّوا بعدَ البيانِ».

ومن وصاياه (عليه السلام): (أدبني أبِي (عليه السلام) بثلاثٍ ونهاني عن ثلاثٍ فأمّا اللواتي أدبنِي بِهِنَّ، فإنّه قال لي: «يا بُنيَّ! مَن يصحبْ صاحبَ السَّوءِ لا يسلمْ ومَن لا يُقيِّدْ ألفاظَهُ يندمْ ومَن يَدخُلْ مَدَاخِلَ السَّوءِ يُتّهم ونهانِي أن أُصاحبَ حاسدَ نِعمةٍ، وشامتاً بمصيبةٍ، أو حامِلَ نميمةٍ»).

وفي مورد آخر للإمام (عليه السلام) يبيّن لنا موقف الإسلام من السباب بهذه الألفاظ التي يتفنن بها البعض ليتكلّم على هذا وذاك ويقذف بالكلمات الجارحة وبالألفاظ النامية: «سبابُ المـؤمنِ فسوقٌ وقتالُه كفرٌ وأكلُ لحمهِ معصيةٌ وحرمةُ مالهِ كحرمةِ دمه»، فالسب والشتم والقذف من الأساليب التي تفقد علاقة الإنسان بمجتمعه.

يعلّمنا (عليه السلام) إنّ الإيمان والإسلام والتقوى هي أساس علاقتنا مع بعضنا البعض وهي الدليل على صدقِ إيماننا واستقامة خطّنا، وأن تكون كلمتنا كلمة الصِّدق والحقّ والعدل وأن نحاسب أنفُسنا على الكلمة قبل أن نقولها ونحاسب أنفُسنا على الفعل والموقف فإنّ أعظم التقوى تقوى اللسان، فالأمر الأساسي الذي يدخل الإنسان نار جهنم ما يحصده لسانه من كلمات تنطلق في غير طاعة الله تعالى. ففي الحديث «وهل يكبُّ الناسَ في النار على مناخرِهم يوم القيامةِ إلّا حصائد ألسنتهم؟».. هذا هو معلِّمنا ومؤدّبنا الإمام جعفر الصادق (عليه السلام) الذي ننهل من مدرسته العظيمة ومن أخلاقه الجليلة ونتعلَّم منه كيف نتعايش مع أجواء مضطربة في جوٍّ مشحون بالعداء والفتنة من أُناس لا هم لهم إلّا التكسب والمصالح الذاتية والأنانية، يعلِّمنا إمامنا كيف نتعامل بحكمة وقوّة وعزيمة من أداء رسالتنا التي أمرنا الله تعالى بها. فسلامٌ على روحك الطاهرة يا سيِّدي وطوبى للمهتدين بهداك إلى يوم الدِّين.

