الأخوة الإيمانية

إيمانيات

جاء الإسلام؛ ليجمع القلب إلى القلب، ويضم الصف إلى الصف، مستهدفاً إقامة كيان موحد، ومتقياً عوامل الفرقة والضعف، وأسباب الفشل والهزيمة؛ ليكون لهذا الكيان الموحد القدرة على تحقيق الغايات السامية، والمقاصد النبيلة، والأهداف الصالحة، التي جاءت بها رسالته العظمى: من عبادة الله، وإعلاء كلمته، وإقامة الحقّ، وفعل الخير، والجهاد من أجل استقرار المبادئ التي يعيش الناس في ظلها آمنين.. فهو لهذا كلّه يكوّن روابط وصلات بين أفراد المجتمع؛ لتخلق هذا الكيان، وتدعمه، ومن هذه الروابط الإخاء وحقوقه وواجباته. فلقد أقام الإسلام بُنيانَهُ في أرض الواقع، بعد إقامته في النفوس، على أسس صحيحةٍ ثابتة. وحينما أعلن الإسلام شعاراته -التي نادى بها- حدّد لها الطرق والوسائل التي تؤدي بسهولةٍ ويُسرٍ إلى تحقيق ما يدعو إليه. ومما دعا إليه الإسلام في العلاقات الاجتماعية أن تسود روح الأخوّة بين المؤمنين في تعاملهم. والطرح لهذا الشعار الكريم استَتْبَعَ وسائل وطرقاً واضحةً لتحقيقه.. وحينما حدّد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) علاقة الفرد المسلم بالمسلم بأنّها علاقة أخوّةٍ؛ كما في قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «المسلمُ أخو المسلم» حدّد أعمالاً هامة ينبغي للمسلم أن يتجنّبها في تعامُلِه مع غيره حِفاظاً على هذه الرابطة الكريمة الخيّرة، فنهى المسلم عن ثلاث: الأولى: الظلم وهو يمثل اعتداءً على المسلم، وإيذاءً له، وإضرار به. ويتخذ صورتين هامتين: إنقاصُ حقّه بأن يُعطى بعض حقّه، ويُحبَسَ البعض الآخر. فحبس هذا البعض ظلمٌ للمسلم في حقِّه يُنهى المسلم عنه، ويُسأل، ويُحاسب عليه يوم القيامة؛ سواء كان الحقُّ موضوعُ الظلم مادياً أو معنوياً كالثناء والاحترام.

وقد يتجاوز المرءُ حدودَهُ في الشر، فتحمله نفسه على حرمان أخيه المسلم من حقّه كاملاً؛ وهنا يكون ظُلمُه لأخيه قد بلغ الغاية في الضرر والإيذاء. الثانية: الخذلان وهو أن يتعرّض مسلمٌ إلى الظُّلم، ويعلم به مَن يقدر على نُصرتِهِ؛ فلا ينصره، ولا يُعينُهُ، ويتركه ويقول لنفسه: مالي وللناس، أو يتعلّل بقول النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم): «مِن حُسن إسلام المرء تَركُهُ ما لا يعنيه». وهو هنا لا يضعُ الأمور في نصابها؛ لأنّ الإسلام جعل الظلم ما يعنينا، والعمل على إزالته واجبٌ شرعاً يقع على المجتمع بكامل أفراده لا على التعيين، ويقع على من قدر على إزالته وعَلِمَ به على سبيل الخصوص والتعيين. وفي الحديث الشريف: «انصُرْ أخاك ظالماً أو مظلوماً، قلنا: يا رسول الله، نصرته مظلوماً فكيف أنصره ظالماً؟ قال: تكُفُّه عن الظلم فذاك نصرك إيّاه». الثالثة: الاحتقار وهو أن ينظر إلى غيره من المسلمين بعين الاستصغار والقلّة.

ويحضُّ النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) على التقوى ببيان موضعها. والتقوى هي أن يجعل المرءُ بينه وبين عذاب الله تعالى وقايةً من طاعته، وحاجزاً عن مخالفة أمره. وأصل التقوى الخوف من عقاب الله تعالى. والخوفُ ينشأ عن المعرفة بالله تعالى وعظمته، وعظيم سُلطانه، وعقابه. والخوف والمعرفة محلُّهما القلب، والقلب في الصدر؛ فلذا أشارَ (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى صدره الشريف وقال: «التقوى ها هنا». ثم يؤكد النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) على تحريم إيذاء المسلم بأيِّ صورةٍ من صور الإيذاء، سواء كان ذلك منصبّاً على مالِهِ أو نفسه أو عِرضه. قال (صلى الله عليه وآله وسلم): «كلُّ المسلم على المسلم حرامٌ عِرضُهُ وماله ودمُهُ». فالإيذاء البدني أو المعنوي حرامٌ كلُّه سواء وقع على المسلم في نفسه، أو ماله، أو أحدٍ من أفراد أسرته. والنفس المسلمة معصومةٌ، يحرم إيذاؤها أو الإضرار بها. الإسلام يوجب على المسلمين أن يحترم بعضهم بعضاً، ويحافظ كلّ فرد على كرامة أخيه، ومشاعره، وسمعته، فلا يحل لفرد أن يستهزئ بفرد أو يعيبه، أو يحط من قدره، أو يضع من مكانته، أو يطعن في شخصه، أو يلقبه بلقب يكرهه، أو يضيق به، أن يتجسس عليه، أو يسئ الظن به، أو يغتابه... لأنّ هذه السيئات تقطع الصلات، وتمزق روابط المودة، وتزرع البغضاء في القلوب، وتنشر العداوة في الناس. قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَومٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلا تَنَابَزُوا بِالألْقَابِ بِئْسَ الاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الإيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) (الحجرات/ 11).

