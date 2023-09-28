«قطر للسياحة» تستضيف معرض جنيف الدولي للسيارات

الخميس Al wanees

تستعد قطر للسياحة، بالتعاون مع معرض جنيف الدولي للسيارات، لتأجيج الشغف بالسيارات في جميع أنحاء قطر، وذلك عبر استضافتها النسخة الافتتاحية من معرض جنيف الدولي للسيارات في قطر، والمقرر عقدها خلال الفترة من 5 إلى 14 أكتوبر 2023. وتغطي مساحة أجنحة المعرض أكثر من 10 آلاف متر مربع في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، فيما يستقبل المعرض 31 علامة رائدة من أشهر العلامات في صناعة السيارات، بما في ذلك تويوتا ولكزس وبورشه وفولكس فاجن ولامبورجيني وبي إم دبليو وكيا وأودي وماكلارين ومرسيدس بنز وشيري وغيرها. وسيتم خلال المعرض تسليط الضوء على أحدث الابتكارات في صناعة السيارات، كما سيتم الكشف عن 10 علامات تجارية رائدة من حول العالم و20 علامة تجارية رائدة من جميع أنحاء المنطقة.

وسيكون معرض جنيف الدولي للسيارات قطر 2023 بمثابة أعظم مهرجان لتميّز السيارات في قطر، وذلك عبر أربع تجارب غامرة تغطي أبرز الوجهات السياحية في البلاد. وتشمل هذه الفعاليات «ملتقى التصميم المستقبلي للسيارات» في متحف قطر الوطني، ومغامرات رائعة عبر الطرق الوعرة في ملتقى المغامرة في سيلين، وتجارب قيادة ممتعة على حلبة لوسيل الدولية، ومعرضاً رائعاً للسيارات الكلاسيكية ومسيراً للتميز على امتداد درب لوسيل الشهير.

وبهذه المناسبة، قال سعد بن على الخرجي نائب رئيس قطر للسياحة: « يمهّد معرض جنيف الدولي للسيارات قطر الطريق بأن يكون معرض السيارات الأكثر شهرةً وتأثيراً في الشرق الأوسط. إن الترحيب بالعالم في هذا المهرجان العظيم للسيارات هو شهادة على تفانينا في خلق تجارب لا تنسى للمقيمين والزوار. إن استضافة فعاليات واسعة النطاق وعالمية المستوى مثل معرض جنيف الدولي للسيارات ، يجسد التزامنا برؤيتنا الاستراتيجية لنصبح الوجهة الأسرع نمواً في الشرق الأوسط بحلول عام 2030».

من جانبه، قال ساندرو ميسكيتا الرئيس التنفيذي لمعرض جنيف الدولي للسيارات: «يسعدنا للغاية أن نرحب بمجموعة مرموقة من العارضين في النسخة الأولى من معرض جنيف الدولي للسيارات قطر 2023. لأكثر من قرنٍ من الزمن، كان معرض جنيف الدولي للسيارات في طليعة المعارض المتخصصة بابتكارات وتكنولوجيا السيارات. واليوم، نحن متحمسون لتوسيع إرث المعرض في الشرق الأوسط، وإقامته للمرة الأولى خارج جنيف، من خلال الشراكة بشكلٍ حصري مع دولة ديناميكية ومتقدمة مثل قطر».

ومن المقرر أن يستضيف معرض جنيف الدولي للسيارات قطر 2023 «ملتقى التصميم المستقبلي للسيارات»، بالتعاون الوثيق مع متحف قطر للسيارات المرتقب وكار ديزاين نيوز (CDN)، وهو فعالية مغلقة سوف تقام في متحف قطر الوطني وتستقطب مجموعة متنوعة من أبرز المتحدثين والجلسات النقاشية الحصرية وغداء عمل من شأنه تسهيل الحوارات المبتكرة والتفكير متعدد التخصصات عند مناقشة مستقبل صناعة السيارات.

وسيوفر «ملتقى المغامرة» في سيلين، الواقع في منتجع أوتبوست البراري الفخم، للباحثين عن المغامرات الفرصة لاستكشاف الكثبان المحيطة، والاطلاع بشكل مباشر على مهارات وقدرات العلامات التجارية للسيارات المشاركة في المعرض وهي تقهر أصعب التضاريس وتجتاز الطرق الوعرة.

كما يستضيف معرض جنيف الدولي للسيارات قطر 2023، بالتعاون مع الاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية، أربعة أيام سباق حصري على حلبة لوسيل الدولية، حيث سيتم دعوة الضيوف للاستمتاع بالتجربة الحصرية والفرصة الفريدة للقيادة على الحلبة الشهيرة مباشرة بعد انتهاء منافسات أبطال سباق جائزة قطر الكبرى للفورمولا 1.

أما ملتقى «ملعب المدينة» فسوف ينقل أجواء الشغف والحيوية التي تميز معرض جنيف الدولي للسيارات قطر 2023 إلى درب لوسيل، وذلك عبر العروض الجذابة والأنشطة التفاعلية. كما سيقام مسير التميز يوم 12 أكتوبر الساعة 7 مساء بمشاركة حوالي 100 سيارة من سيارات الأحلام والنماذج والطرازات الفريدة التي سوف تسير بدورها عبر درب لوسيل الشهير الذي يبلغ طوله 1.3 كيلومتر.

وفي مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، سيوفر «معرض السيارات الكلاسيكية» للزوار الفرصة لاكتشاف مجموعة حصرية من أعظم وأفضل السيارات بالعالم. ويضم المعرض مجموعة من أفضل السيارات التي عرفها العالم على الإطلاق وأفضل السيارات الفائزة في السباقات. ويمثل المعرض فرصة لا تفوت لدى عشاق السيارات الكلاسيكية وهواة اقتنائها والشغوفين بها. كما يسلط المعرض الرائع الضوء على مجموعة من السيارات التي تعتبر بمثابة جواهر مكنونة من مجموعات قطرية وعربية خاصة.

ومن المقرر أن يفتح معرض جنيف الدولي للسيارات أبوابه للزوار يومياً في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات من الساعة 2 ظهراً وحتى الساعة 10 مساء، ومن الساعة 10 صباحاً وحتى 10 مساء في أيام السبت. وبينما سيكون الدخول للمعرض مجاناً خلال أيام الأسبوع، فسوف يتطلب ذلك تذكرة بقيمة 50 ريالاً قطرياً خلال نهاية الأسبوع. وتتوفر تذاكر الدخول، بما في ذلك التذاكر المجانية، على موقع فيرجن ميجاستور، حيث يتعين الحصول عليها للدخول إلى المعرض.

