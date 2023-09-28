القيادة السياسية هنأت تركمانستان بالعيد الوطني.. وعزت إيطاليا

وطن النهار

بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس سيردار بيردي محمدوف رئيس جمهورية تركمانستان الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده. متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولجمهورية تركمانستان وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار. وبعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس سيرجيو ماتاريلا رئيس جمهورية إيطاليا عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة رئيس جمهورية إيطاليا السابق جورجيو نابوليتانو راجيا سموه لأسرته وذويه جميل الصبر.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس سيردار بيردي محمدوف رئيس جمهورية تركمانستان ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده وراجيا له دوام الصحة والعافية.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس سيرجيو ماتاريلا رئيس جمهورية إيطاليا ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة رئيس جمهورية إيطاليا السابق جورجيو نابوليتانو راجيا سموه لأسرته وذويه جميل الصبر.

وبعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة إلى الرئيس سيردار بيردي محمدوف رئيس جمهورية تركمانستان الصديقة بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

وبعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد رئيس مجلس الوزراء ببرقية تعزية إلى الرئيس سيرجيو ماتاريلا رئيس جمهورية إيطاليا ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة رئيس جمهورية إيطاليا السابق جورجيو نابوليتانو.

