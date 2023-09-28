«الدستورية» ترفض الطعن بعدم دستورية قانون الغرفة

مال وأعمال

رفضت المحكمة الدستورية، 6 طعون في قوانين أبرزها الطعن على قانون غرفة تجارة وصناعة الكويت الصادر عام 1959 وتعارضه مع مواد الدستور، والمرفوع من أحد الطاعنين على نتيجة انتخابات التجديد النصفي لمجلس إدارة الغرفة.

وقالت المحكمة في حيثياتها ان الحكم المطعون فيه رتب على ان الدفع المبدى من الطاعن بعدم دستورية قانون غرفة التجارة قد أضحى غير منتج في الدعوى لعدم وجود طلبات متعلقة بالعملية الانتخابية.

واضافت المحكمة: الأمر الذي يغدو معه ما ينعاه الطاعن في طعنه الماثل على الحكم المطعون فيه بعدم جدية الدفع بعدم الدستورية لا يصادف محلا في قضاء ذلك الحكم، دون أن يغير من ذلك ما استطرد إليه الحكم من مناقشة طلبات الطاعن بشأن مواد النظام الداخلي لغرفة التجارة وإجابته إلى بعضها، ذلك ان المناعي التي وجهها الطاعن إلى مواد هذا النظام بتعارضها مع نصوص قانون غرفة التجارة، وعدم نشرها في الجريدة الرسمية، هي مناع تتعلق بمشروعيتها مما يخضع لرقابة القضاء الإداري وتنحسر عنها رقابة المحكمة الدستورية.

وخلصت المحكمة إلى انه متى كان ما تقدم، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى عدم جدية الدفع بعدم الدستورية، فإنه يكون صائب النتيجة قانونا ويتعين القضاء بتأييده وبرفض الطعن وإلزام الطاعن المصروفات.

وفي سياق متصل رفضت المحكمة الدستورية طعن مواطن آخر طالب بالنظر في مدى دستورية المادة (146/11) من قانون هيئة أسواق المال والمادة (5 - 12) من الكتاب الثالث (إنفاذ القانون) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وفي الموضوع بعدم مشروعية المواد (5 - 14) و(5 - 15) و(5 - 16) من الكتاب الثالث (إنفاذ القانون) من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة سوق المال، وبإلغاء قرار مجلس التأديب بهيئة أسواق المال الصادر في المخالفة رقم (38) لسنة 2019 مجلس تأديب (2019/11 شکوي) بتاريخ 6/ 10/ 2020 مع ما يترتب على ذلك من آثار، على سند من القول إنه قد أحيل إلى مجلس التأديب بهيئة أسواق المال مع آخرين بعد أن أسند إليهم ارتكاب عدد من المخالفات بصفتهم أعضاء بمجلس إدارة شركتين.

وأصدر مجلس التأديب قراره بتغريم كل واحد منهم مبلغ 50 ألف دينار، وعزلهم من مجلس إدارة الشركتين وإدارتهما التنفيذية وإلغاء تسجيلهم من سجل الوظائف المسجلة بالهيئة، ووقفهم عن التعامل في الأوراق المالية أو البورصة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق الشركات المملوكة لهم لمدة خمس سنوات، وحظرهم من ممارسة حق التصويت في الشركتين بطريقة مباشرة أو عن طريق الشركات المملوكة أو التابعة لهم أو التي لهم سيطرة فعلية عليها لمدة ثلاث سنوات، وبإلزامه وآخرين برد مبلغ سبعة ملايين دينار قيمة المنفعة التي تحصلوا عليها، وقد تظلم من هذا القرار إلا أن مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رفض تظلمه، وهو ما حدا به لإقامة دعواه بطلباته سالفة البيان.

