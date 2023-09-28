تعاقدات «طارئة» لتحصين البيانات العامة

مال وأعمال

كشفت مصادر عن استنفار حكومي لمواجهة «الهاكرز» وتأمين جميع البيانات بوسائل دفاعية انتقائية والاستعانة بخبرات عالمية لتعزيز الوسائل الحمائية لها وتقوية الأمن.

واضافت أن الحكومة تتجه نحو تعزيز إنفاقها المالي في العديد من الجهات الحكومية، لحماية البيانات ضد أية خروقات محتملة من «الهاكرز» والذين تتنوع وسائل الاحتيال لديهم بشكل متزايد يومياً، ليس في الكويت فحسب ولكن على مستوى دول العالم.

وتابعت المصادر أن التحركات الحكومية المكثفة تأتي في ظل تزايد الهجمات الالكترونية والاحتيال المالي الذي لم يتوقف على جهات حكومية فقط، بل امتد لشركات خاصة. وقالت إنه مع التطور المتزايد في مجال التحول الرقمي واعتماد الكثير من الشركات والعديد من الجهات الحكومية لهذا التوجه تسهيلاً لبيئة الأعمال، فإن الحكومة ستعتمد عقوداً طارئة لمواجهة أية طوارئ قد تتعرض لها البيانات.

وبينت أن تقوية الأمن السيبراني ليس توجها محلياً فقط، بل هو توجه عالمي وإقليمي، مضيفة أن القطاع المصرفي يعزز بشكل مستمر من تحصين نفسه ضد مخاطر الهاكرز والاستعانة بمتخصصين عالميين من بين الاستراتيجيات التي تتبعها العديد من الجهات لمزيد من الشفافية والأمان لبياناتها التي تتزايد يوماً بعد آخر.

