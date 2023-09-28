«المالية»: الهاكرز نسخوا بعض عقود أملاك الدولة

مال وأعمال

أكدت وزارة المالية أن عقود أملاك الدولة العقارية آمنة من خطر «الهاكرز»، لافتة أنه على الرغم من قيام منفذي الهجمة السيبرانية التي تمت أخيراً على أحد أنظمتها، وقيامهم بنسخ بعض مستندات إدارة عقود أملاك الدولة مثل عقود إيجار الشاليهات وعقود إيجار بعض الأراضي، بالإضافة إلى بعض صور البطاقات المدنية سارية المفعول ومنتهية الصلاحية، إلا أن جميع تلك المستندات لم تتلف من قبل منفذي الهجمة السيبرانية والوزارة لا تزال تحتفظ بنسخ إضافية من هذه المستندات.

وبينت الوزارة في بيان حول آخر مستجدات التحقيقات الجارية في عملية الهجمة السيبرانية المحدودة التي تمت في 18 سبتمبر الحالي، وأصابت أحد أنظمتها، أن جميع البيانات الخاصة برواتب العاملين في الجهات الحكومية لا تخزن في أنظمة الوزارة وأن المعاملات المالية لجميع الجهات الحكومية مستمرة وتسير بشكلها الطبيعي وأنه تم الاستعانة بشركة عالمية متخصصة يعتمد عليها من قبل كبرى الجهات العالمية الخاصة والحكومية في مكافحة هذا النوع من الجرائم وهي تتبع إطار عمل صارم ومنهجي للتعافي من آثار الهجمة السيبرانية.

