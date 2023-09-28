«المشروعات السياحية» دشنت شاطئ البلاجات

مال وأعمال

دشنت شركة المشروعات السياحية مشروع شاطئ البلاجات ضمن مشروع تطوير الواجهة البحرية الذي يضم خدمات ترفيهية ليكون متنفساً للزوار ويعكس الوجه الحضاري للكويت.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة فاضل الدوسري على هامش الافتتاح إن الشركة وضعت خطة لتطوير 10 كيلومترات من الواجهة البحرية في دولة الكويت منها شاطئ البلاجات.

وأضاف أن الشاطئ يضم خدمات ترفيهية وترويحية متكاملة متاحة أمام الزوار مثل المطاعم والبقالات والكبائن الساحلية الخاصة وكراسي البحر والمرافق الصحية والحديقة المائية للأطفال والألعاب المائية وملعب لكرة الطائرة بوجود المنقذين البحريين.

وعن آلية دخول الشاطئ، أوضح الدوسري أن الشركة خصصت موقعاً خاصاً للحجوزات لتنظيم الدخول واستخدام المرافق والخدمات المتاحة أو عن طريق كشك التذاكر في شاطئ البلاجات.

ولفت إلى أن مواعيد استخدام الشاطئ تبدأ من الساعة 9 صباحا حتى 11 مساء طوال أيام الأسبوع، موضحاً أن الطاقة الاستيعابية تصل إلى نحو 3 آلاف زائر يومياً.

وأفاد بأن الشركة خصصت مسارين لذوي الاحتياجات الخاصة مع توفير الخدمات اللازمة لضمان استخدامهم الأمثل للشاطئ ومرافقه.

وكانت الشركة وقعت مذكرات تعاقد لتطوير مشروعي الواجهة البحرية وجزء من شاطئ البلاجات في مايو الماضي تشمل أنشطة رياضية وأماكن مخصصة للسباحة وألعاب أطفال وتوفر جميع الخدمات الأساسية لمرتادي الشواطئ بالإضافة إلى توفير العديد من الفرص التجارية والاستثمارية.

