6 مليارات دينار خسائر البورصة في 9 أشهر

مال وأعمال

أنهت مؤشرات البورصة تعاملات ها للتسعة شهور لتهبط بتراجع بنسبة 12.9 في المئة وبنحو 6.02 مليارات دينار منخفضة من 46.721 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2022 إلى 40.693 مليار دينار في نهاية سبتمبر. على تباين في الأداء، لتحقق القيمة السوقية للبورصة تراجعاً بنسبة 1.7 في المئة وبقيمة 702 مليون دينار من 41.395 مليار دينار نهاية أغسطس إلى 40.693 مليار دينار في نهاية سبتمبر. تراجعت القيمة السوقية للبورصة خلال الربع الثالث بنسبة 1.97 في المئة وبنحو 821 مليون دينار منخفضة من 41.514 مليار دينار في نهاية يونيو الماضي إلى 40.693 مليار دينار في نهاية سبتمبر. وحقق المؤشر العام للبورصة خسائر خلال شهر سبتمبر بنسبة 1.7 في المئة وبنحو 119 نقطة، كما انخفضت مؤشر السوق الأول بنهاية سبتمبر بنسبة 2.2 في المئة محققاً خسائر بنحو 174.3 نقطة، وصعد المؤشر الرئيسي بنسبة 0.4 في المئة وبنحو 24.7 نقطة، وسجل مؤشر «رئيسي 50» ارتفاعاً بنسبة 1.3 في المئة وبـ 75.9 نقطة.