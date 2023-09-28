أنور بوخمسين: «وربة للتأمين وإعادة التأمين».. إنجازات بارزة

مال وأعمال

اقرت الجمعية العمومية العادية لشركة وربة التأمين وإعادة التأمين، أمس بمقر الشركة الرئيسي برئاسة أنور جواد بوخمسين رئيس مجلس الإدارة، وحضور أعضاء مجلس إدارة الشركة والمدققين الخارجيين، ومساهمي الشركة، والإدارة التنفيذية للشركة، جدول اعمال الجمعية العمومية. واستهل أنور بوخمسين الاجتماع بالترحيب، مهنئاً جميع الحضور بالانجازات البارزة التي حققتها شركة وربة التأمين خلال الفترة المنصرمة من عام 2023، في ظل التحديات المصاحبة لتطبيق المعيار الدولي لعقود التأمين المعيار 17 والذي كان له الأثر في تكوُّن خسائر متراكمة من الأعوام السابقة، ولكن الشركة قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك من خلال إطفاء تلك الخسائر.

الاستقرار الاقتصادي

وتتطرق إلى الحديث عن المناخ الاقتصادي خلال عام 2023 من خلال إلقاء الضوء على الاقتصاد العالمي والاقليمي والمحلي، وتأثر عوائد الاستثمارات نتيجة لعدم الاستقرار الاقتصادي من جراء التداعيات السياسية، كما أشاد بالإجراءات والتدابير الاصلاحية الممنهجة التي يتخذها قياديو دولة الكويت وحكومتها الرشيدة، وتضافر جهود مؤسساتها للعمل على رفعة الوطن والحفاظ على مقدراته.

دور بارز لوحدة التأمين

وعلى الصعيد التشريعي أشاد أنور بوخمسين بالدور الذي قامت به وحدة تنظيم التأمين خلال الأعوام الماضية وحتى عام 2023، والمسؤولية الكبيرة المناطة بها لتنمية صناعة التأسس بدولة الكويت، من خلال دورها في تطبيق مواد قانون تنظيم التأمين رقم 125 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والقرارات والتعاميم المنظمة التي أصدرتها مثمناً جهود قياديي الوحدة ومتمنياً لهم النجاح والتوفيق المستمر في سبيل النهوض بقطاع التأمين الكويتي والاقتصاد الوطني.

تجديد العهد

وفي ختام كلمته، أكد أنور بوخمسين رئيس مجلس إدارة شركة وربة التأمين وإعادة التأمين، على تجديد العهد في استمرارية والحفاظ على نجاح الشركة وريادتها وربحيتها، وتوجه بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لسمو أمير دولة الكويت وولي عهده الأمين، وحكومة دولة الكويت، ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الداخلية ووزارة المالية، وهيئة أسواق المال، وشركة بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة، ووحدة تنظيم التأمين، والاتحاد الكويتي التأمين، وجميع الجهات الرقابية، ومساهمي الشركة، وشركاء النجاح من معيدي التأمين، وشركات التأمين المحلية. كما توجه بالشكر لأعضاء مجلس الإدارة والادارة التنفيذية وجميع موظفي الشركة، لإخلاصهم وتفانيهم وجهودهم لتحقيق المزيد من النجاح والتقدم والازدهار للشركة، والاستمرار في الحفاظ على مقدراتها ومكتسباتها.

