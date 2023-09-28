الناجم بحث تعزيز التعاون والتبادل التجاري والاستثماري مع الأرجنتين

مال وأعمال

استقبل زياد الناجم وكيل وزارة التجارة والصناعة وكيل شؤون المفاوضات الاقتصادية متعددة الأطراف والثنائية بوزارة الخارجية والتجارة الدولية لجمهورية الأرجنتين راميرو أوردوكي بمرافقة سفير جمهورية الأرجنتين كلاوديا أليخاندرو زامبييري وبحضور مطلق الزايد الرئيس التنفيذي لشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية. وتناول اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون والتبادل التجاري والاستثماري بين البلدين وخاصة في مجال الأمن الغذائي حيث قام الجانب الأرجنتيني بعرض الإمكانيات والفرص الواعدة في هذا المجال في جمهورية الأرجنتين.

كما تم خلال اللقاء تبادل مسودات مذكرتي تفاهم وتعاون بين البلدين في مجال الأمن الغذائي ليتم الإطلاع عليها ومناقشتها من كل جانب والعمل على تطبيقها مما يسهم في تعزيز وتطوير العلاقات التجارية بين البلدين.

