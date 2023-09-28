«الولايات المتحدة»: كابوس الإغلاق الحكومي يقترب

مال وأعمال

خطا مجلس الشيوخ الأميركي خطوة إلى الأمام بشأن مشروع قانون قدمه الحزبان الجمهوري والديموقراطي يهدف لمنع إغلاق الحكومة في غضون 5 أيام فقط، فيما يسعى مجلس النواب إلى المضي قدما في إجراء متضارب لا يدعمه سوى الجمهوريين. وصوت مجلس الشيوخ بأغلبية 77 صوتا مقابل 19 لمصلحة بدء مناقشة إجراء من شأنه تمويل الحكومة حتى 17 نوفمبر، ويتضمن نحو ستة مليارات دولار لمواجهة الكوارث المحلية ومثلها تقريبا لمساعدة لأوكرانيا. ومع ذلك، يعتزم مجلس النواب الذي يسيطر عليه المضي قدما في نهجه الحزبي الذي من غير المرجح أن يحظى بدعم في مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الديموقراطية.

