خطة إستراتيجية خمسية

مال وأعمال

وتابع النصف: إن البنك باشر في تطبيق خطته الاستراتيجية الخمسية (2022-2026)، والتي تهدف الى استمرار بنك الكويت الصناعي كبنك رابح مع تركيز قوي على التنمية الصناعية باعتبارها المحرك الأساسي وراء نمو الاقتصاد الكويتي المتنوع. تضمنت 46 مبادرة إستراتيجية تمحورت حول خدمة عملاء القطاع الصناعي عن طريق تطوير إجراءات وآليات العمل وتنفيذ مشروع متكامل للتحول الرقمي لتطوير الخدمات المالية والمصرفية وتسريع إجراءات المنح الائتماني، حيث يطمح البنك الى تطوير المنتجات والخدمات التي يقدمها لعملائه مع خلق المزيد من الفرص الجديدة لدعم وتنمية القطاع الصناعي الوطني، بالإضافة الى تعزيز أنشطة المساهمة البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية (ESG).

