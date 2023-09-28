مال وأعمال

توجه النصف بجزيل الشكر والتقدير لكل من: صلاح محمد الكليب نائب رئيس مجلس الإدارة السابق و عباس عبد المحسن رضي عضو مجلس الإدارة السابق على جهودهما خلال فترة توليهما مناصبهما في مجلس الإدارة للدورة المنتهية، متمنيا لهما دوام التوفيق.

كما توجه النصف مع أعضاء مجلس الإدارة بخالص الشكر والتقدير لجميع المساهمين ولعملاء البنك الكرام لما يقدمونه من ثقة ودعم مستمرين بالبنك، وإلى الإدارة التنفيذية وجميع العاملين بالبنك على ما يبذلونه من جهود وتعاون ولكفاءتهم العالية للاستمرار في تحقيق الأهداف المنشودة وتعزيز دور بنك الكويت الصناعي في التنمية الصناعية في الكويت.

