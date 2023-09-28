«الأهلي المتحد» في خدمة عملائه خلال العطلة

مال وأعمال

بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف للسنة الهجرية 1445، يتقدم البنك الأهلي المتحد إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ومن الكويت، حكومة وشعباً والمقيمين فيها، بأطيب التهاني والتبريكات داعين الله -عز وجل- أن يعيده على الأمة الإسلامية باليمن والبركات. وبهذه المناسبة، أعلن البنك في بيان صحافي إنه سوف يغلق جميع فروعه يوم الخميس الموافق الثامن والعشرين من سبتمبر 2023 على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق الأول من أكتوبر2023. وفي سياق متصل، أشار البنك إلى أنه يمكن للعملاء خلال فترة العطلة التواصل مع البنك عبر القنوات الالكترونية، التي تتضمن تطبيق البنك عبر الهاتف النقال ومن خلال موقع البنك على شبكة الإنترنت (www.ahliunited.com.kw)، وخدمة حياكم التي تعمل على مدار 24 ساعة يوميا على الرقم 1812000 لتلبية كل الاحتياجات والخدمات والإجابة عن استفسارات العملاء، كذلك يمكن لعملائنا إجراء جميع عملياتهم المصرفية من خلال أجهزة السحب الآلي المنتشرة في مختلف مناطق الكويت.

