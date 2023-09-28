«كاسكو» تستعرض قائمة الطعام الجديدة

مال وأعمال

أقامت الشركة الكويتية لخدمات الطيران (كاسكو) العرض التقديمي لقائمة الطعام الجديدة الخاصة بطيران الجزيرة، وذلك بحضور خالد المطيري رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية لخدمات الطيران وعبدالرحمن الكندري الرئيس التنفيذي للشركة بالوكاله، كما حضر العرض روهيت راماشاندران الرئيس التنفيذي لشركة طيران الجزيرة وعدد من مسؤولي الشركتين. ومن خلال العرض تم تقديم العديد من الاصناف الجديدة التي سيتم تقديمها في القريب العاجل على متن رحلات شركة طيران الجزيرة، وقد عبر روهيت راماشاندران الرئيس التنفيذي لطيران الجزيره عن سعادته بالتعاون المثمر مع الشركة الكويتية لخدمات الطيران، وأكد على استمرارية التعاون بين كلتا الشركتين بهدف مواصلة مسيرة النجاح بما يحقق المصلحة المشتركة بينهما. وقد صرح خالد المطيري رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية لخدمات الطيران بأن الشركة تولي أهمية كبيرة لعملية التطوير وتقديم أفضل الخدمات للعملاء المميزين ومن بينهم شركة طيران الجزيرة، كما عبر عن سعادته بأن قوائم الطعام التي تم عرضها اليوم تم تطويرها وإعدادها بأيدي كويتية وكوادر وطنية استطاعت أن تحظى برضى الجميع. كما أضاف الرئيس التنفيذي لشركة طيران الجزيرة ان الشركة تسعى لتقديم وجبات اقتصادية عالية الجودة من خلال هذا التعاون مع الشركة الكويتية لخدمات الطيران.

ومن جانبه صرح عبدالرحمن الكندري الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية لخدمات الطيران أن الشركة تطمح دائما لتقديم الأفضل ولديها خطة عمل طموحه تهدف إلى زيادة حجم الإنتاج وإرضاء جميع العملاء من خلال تقديم أفضل الأصناف وفق أعلى معايير الجودة العالمية، وأن شركة طيران الجزيرة باعتبارها من العملاء المميزين تحظى باهتمام بالغ من أجل تقديم كل ما هو جديد وفريد وفق قوائم الطعام الجديدة التي سيتم توفيرها على متن رحلات طيران الجزيرة عما قريب.

كما أعرب عبد الرحمن الكندري عن سعادته بهذا التعاون البناء بين الشركة الكويتية لخدمات الطيران وشركة طيران الجزيرة، وأضاف أننا فخورون بما تم تحقيقه من إنجازات مع شركة طيران الجزيرة منذ بداية التعاون بين الشركتين وأنه يأمل في استمرار هذا التعاون وزيادته في المستقبل بما يصب في صالح الشركتين، كما أضاف الكندري أن الشركة الكويتية لخدمات الطيران تفخر بطاقاتها وكوادرها الوطنية التي ساهمت في وضع اللمسة الكويتية في الوجبات والأطعمة التي تقديمها سواء لشركات الطيران أو من خلال خدمة تقديم الحفلات والبوفيهات للقطاعين العام والخاص، وأكد على أن التطوير هو السمة الأساسية التي تميز الشركة من خلال تعديل وتغيير قوائم الطعام المقدمة بصورة دورية بما يحقق الرضى المطلوب لدى جميع العملاء. وفي ختام العرض تم تقديم قوائم الطعام الجديدة للحضور وتذوق الاصناف الجديدة التي سيتم اعتمادها على رحلات طيران الجزيرة والتي لاقت استحسان وإشادة جميع السادة الحضور.

