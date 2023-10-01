الاخيرة

الأمانة كما تبرأت منها السماوات والأرض، على حامليها أن يصونوها ويحفظوها من أي تطاول، والأمانة - وما أغلاها من أمانة - هي الكويت وشعبها، ومثلما أبدت لجنة غير محددي الجنسية رأيها بالإجماع للحقوق المدنية والاجتماعية للبدون، والتي سيزداد عددها بعد إعلانها للفاقد للوطنية أراها - كما تمخض الجمل فولد فأراً - علماً بأنني متأكد من عدم موافقة الحكومة عليه، غير أن الشعب الكويتي يخالف رأي اللجنة التي لا يتعدى أعضاؤها أصابع اليد الواحدة، حتى وإن كانوا ممثلي الشعب غير المؤتمنين على وعودهم لناخبيهم، نعم أقولها نيابة عن جميع الكويتيين مخالفاً أشخاصاً لم يحفظوا الأمانة ولم يبروا بقسمهم أمام الله، ثم أمام من أوصلهم إلى المجلس بحسن نية وبكامل الثقة، معتقدين -هؤلاء - بأن إرضاء معارفهم من زملاء المجلس وغيرهم سينهض بالكويت وينفع أجيالها، ولعلهم لم يدركوا بأن وجودهم بالمجلس اليوم، سيكونون خارجه غداً بحول من الله طالما بانت النوايا بالعبث بالهوية الوطنية التي لا يمكن قبولها من أهل الديرة.

فالكويت يا سادة ليست للبيع ولا للمساومة، ولعلكم تصحون من غفلتكم التي أنستكم مصلحة البلاد، واتجهتم إلى مصالحكم ومصالح غيركم التي لن تدوم -بإذنه تعالى- بل ستندمون عليها لاحقاً، فهذا الموضوع ليس كغيره من المواضيع التي تقرونها بلجانكم، فمثل هذا القانون المصيري يتعلق بهوى الشعب الكويتي بأكمله، لا بهوى خمسة أشخاص.

وبناء عليه ومعي أصحاب هذه الأرض الطيبة نناشد الحكومة وعلى رأسها سمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد النواف ونائبيه الشيخ طلال الخالد وزير الداخلية والشيخ أحمد الفهد وزير الدفاع الأفاضل بأن يحفظوا الكويت كما حفظها أجدادهم الأوائل، فهي الأمانة الكبرى في أعناقهم من مطالب بعض النواب التي تضر بالبلاد وشعبها.

وعلى الناخبين أخذ الحذر من أفكار نوابهم بالمستقبل واختيار ممثليهم المحبين لوطنهم.

وحسبنا الله ونعم الوكيل

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صدق من قال:

من شالنا بالعين شلناة بالعين

وان ضاقت الدنيا لقانا رصيده

ومن خصنا بالزين نكسيه بالزين

غصب على خشم الأمور العنيدة

