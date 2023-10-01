رطنة الرطيان!

الاخيرة

كتب الزميل المبدع محمد الرطيان مقالاً تابعه الملايين أثار إعجاب البعض وزعل البعض، ومما قام به الزميل مقارنة عملية بين حكم الشيوخ وحكم العسكر أي حكم الثوريات العربية، وضمنه مقارنة بين حكم الشيخ زايد وحكم معمر القذافي، بين إنجاز الشيخ زايد وإسعاده لشعبه ودمار القذافي وإتعاسه لشعبه، وامتدت المقارنة لإظهار إخفاق بعض الديموقراطيات العربية والإنجاز المبهر لبعض الدول الخليجية غير الديموقراطية، متسائلاً الرطيان عن فائدة ضجيج ديموقراطية لا توفر مضاداً حيوياً لطفلة تواجه الموت -وأضيف شخصيا- لا تخلق فرصا للعمل وتتسبب بتفشي التعصب والتخلف والفساد وضعف في الخدمات التعليمية والصحية والتنمية وتظليم المستقبل بدل من إشراقه؟!

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يفترض أن أول مبادئ الديموقراطية التي افتقدتها تماما بعض الردود المدافعة عن الديموقراطية هي القبول بالرأي والرأي الآخر دون تشكيك أو محاكمة النوايا مما جعل مقال الزميل الرطيان المكتوب بلغة عربية واضحة وجميلة أقرب للرطنة أو الطنطنة غير المفهومة وكان الرد «الحضاري الوحيد المقبول» هو استخدام لغة الحقائق والأرقام بدل الاتهام لإظهار خطأ ما كتب وأن الديموقراطيات العربية قد وعدت وأنجزت وتقدمت بالدول التي أخذت بها بدلالات المؤشرات الدولية، وابتعادها عن الاختلالات الأمنية والحروب الأهلية والانهيارات الاقتصادية والسرقات وتدهور سعر العملات حتى شهدنا الهجرة الجماعية لشعوبها للدول الخليجية غير الديموقراطية ولم نشهد للعلم هجرة معاكسة للخليجيين لتلك الدول للاستمتاع بالديموقراطيات والحريات المزعومة!

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آخر محطة:

1- بعض الردود أرجعت للذاكرة إنجاز عهدي الشيخين الجليلين عبدالله وصباح السالم وما كانت عليه الكويت من كونها آنذاك درة وعروسا للخليج والمنطقة العربية لدلالة على حسن مسار الديموقراطية العربية، وهذا القول تكذبه الحقائق التاريخية، فعهد الشيخ عبدالله السالم الذي تقدمت به الكويت امتد لفترة 1950- 1965 عاشت الكويت المتميزة به 13 عاما منها «دون ديموقراطية». وفقط عاما 63-65 بديموقراطية امتلأت بالأزمات وأشهرها أزمة 64 التي اضطرت الآباء الوطنيين المؤسسين للديموقراطية لأن يتخلوا عن مناصبهم الوزارية ومشاركتهم في إدارة الدولة أمام تكتل الأغلبية النيابية، كما أن عهد الشيخ صباح السالم رحمه الله الذي تواصلت في حقبته (1965-1977) عمليات التنوير والريادة والتميز الكويتي، يقال إن مجلس 1967-1971 كان مزورا ولا يمثل الديموقراطية الكويتية كما تم حل مجلس 1976 حلا غير دستوري وشارك كبار الوطنيين والاسلاميين في الحكومة التي تلت الحل، ما يعني ان الديموقراطية لم تمارس خلال 3 عقود من الفترة الذهبية لحكمي الشيخين عبدالله وصباح السالم إلا لـ 7 سنوات فقط (63-65، 71- 76) أما أطول فترة مورست فيها الديموقراطية بشكل متواصل فهي (1991- 2023) أي 31 عاما من الديموقراطية المتصلة شهدت التدهور الكبير في كل مرافق الحياة التي تعكسها المؤشرات الدولية المحايدة والمصنفة.

2- يرى البعض ان الديموقراطية العربية هي ضمان الاستقرار والسلم المجتمعي ووحدة الاوطان بينما يظهر الواقع العربي المعيش العكس تماما فمع قدوم الديموقراطية العربية اشتعلت الحروب الأهلية المدمرة في لبنان والصومال والعراق والسودان واليمن وليبيا وفلسطين... ألخ، فتحولت دولهم لحالة بائسة جعلت البعض من شعوبهم يترحمون للأسف على الديكتاتوريات العميقة الإبادية السابقة وهو ما يعكس بشكل واضح وجلي... سوء المنتج!

