تحديث «واتساب» و«ماسنجر»

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أطلقت شركة «ميتا» أدوات ذكاء اصطناعي جديدة ومساعدين رقميين على صورة بعض المشاهير، ويأمل الرئيس التنفيذي، مارك زوكربيرغ، أن يساعدوا في بدء التحول. واستعرض زوكربيرغ برنامج الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى سماعة الواقع الافتراضي «Quest 3» الجديدة للشركة، وأحدث نظارات «Ray-Ban» الذكية. وسيتمكن مستخدمو تطبيقات الدردشة المتنوعة على فيسبوك مثل «واتساب» و«Messenger» قريباً من مشاركة الملصقات الرقمية التي يمكن إنشاؤها تلقائياً عبر مطالبات مكتوبة، مع الاستفادة من شعبية التكنولوجيا مثل «ChatGPT». وقالت «واتساب» إنها ستطرح في البداية ثلاث خدمات جديدة للذكاء الاصطناعي مُقدمة من ميتا، تتمثل المزايا «في المحادثات مع الأصدقاء وأفراد العائلة، وهي: ملصقات الذكاء الاصطناعي التي تتيح للمستخدمين إنشاء ملصق مخصص يمثل خاطرة أو فكرة مناسبة للدردشة».