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سمو ولي العهد عزَّى باكستان وهنأ بوتسوانا


بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الهجومين الإرهابيين اللذين استهدفا موكبا دينيا قرب مسجد بإقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان ومسجدا في إقليم خيبر بختونخوا شمالي باكستان مبتهلا سموه إلى المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويمن على المصابين بسرعة الشفاء العاجل. وبعث سموه ببرقية تهنئة إلى مكغوتيسي اريك ماسيسي رئيس جمهورية بوتسوانا ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده وراجيا لفخامته دوام الصحة والعافية.


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