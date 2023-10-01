سمو الأمير تلقى «التهاني» بالذكرى الثالثة لتوليه مقاليد الحكم

وطن النهار

تلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد رسائل تهنئة من أحمد السعدون رئيس مجلس الأمة وسمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني وسمو الشيخ ناصر المحمد وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء أعربوا فيها عن خالص التهنئة بمناسبة الذكرى الثالثة لتولي صاحب السمو أمير البلاد مقاليد الحكم سائلين المولى تعالى أن يمتع سموه بوافر الصحة والعافية وأن يحفظه قائدا حكيما وراعيا لمسيرة النهضة التنموية الزاخرة بالإنجازات التي تسمو بمكانة الوطن وترتقي به تحت ظل القيادة الحكيمة لسموه.

هذا وقد بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد برسائل شكر جوابية ضمنها سموه خالص شكره وتقديره على ما عبروا عنه من مشاعر أخوية طيبة ومن دعاء صادق بهذه المناسبة سائلا سموه المولى تعالى أن يحفظ الوطن العزيز ويديم عليه نعمة الأمن والأمان والرخاء ويسدد الخطى لكل ما فيه خير ورفعة الوطن الغالي وإعلاء مكانته المرموقة وتحقيق المزيد مما ينشده من تقدم ورقي وازدهار وأن ينعم على الجميع بوافر الصحة وتمام العافية.

وبعث نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل نواف الأحمد الجابر الصباح برقية تهنئة إلى مقام صاحب السمو أمير البلاد القائد الاعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد بمناسبة الذكرى الثالثة لتولي سموه مقاليد الحكم.

وقال الحرس الوطني في بيان صحافي: إن ش عبر في البرقية عن أصدق التهاني وأخلص التبريكات بمناسبة الذكرى الثالثة لتولي سمو أمير البلاد مقاليد الحكم سائلا المولى العلي القدير أن يديم على سموه موفور الصحة والعافية لمواصلة مسيرة الخير والنماء للوطن العزيز.

كما دعا المولى -عز وجل- أن يديم نعمتي الأمن والاستقرار والرخاء على وطننا الغالي والشعب الكويتي الوفي تحت ظل القيادة الحكيمة لسموه بمؤازرة أخيه سمو ولي العهد الأمين. وأكد الشيخ فيصل النواف أن منتسبي الحرس الوطني يجددون لسموه العهد والولاء والوفاء على مواصلة العمل والبذل والعطاء لخدمة الوطن المعطاء والدفاع عنه وحفظ أمنه واستقراره وبذل الغالي والنفيس من أجل الدفاع عنه.

من جانبه بعث النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد برقية تهنئة إلى مقام صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد بمناسبة الذكرى الثالثة لتولي سموه مقاليد الحكم في البلاد.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان صحافي: إن الشيخ طلال الخالد أعرب في البرقية بالأصالة عن نفسه ونيابة عن جميع منتسبي وزارة الداخلية عن أسمى آيات التهاني وأصدق المباركات بمناسبة الذكرى الثالثة لتولي سموه مقاليد الحكم في البلاد سائلين الله سبحانه وتعالى أن يسدد خطاكم ويمدكم بعونه وتوفيقه لقيادة بلدنا الحبيب. كما أعرب عن الفخر والاعتزاز بإنجازات سموه المشهودة وسعيه الدؤوب من أجل إعلاء مكانة كويتنا الغالية على الصعد كافة داخليا وخارجيا وحماية أمنها واستقرارها وضمان كرامة شعبها الوفي.

وأضاف: إن منتسبي الوزارة يجددون بهذه المناسبة العهد بالولاء والفداء والوعد لسموه بمواصلة العمل والبذل والعطاء لخدمة وطننا المعطاء والدفاع عنه مشيرا إلى أنهم سيظلون بعون الله كما يعهدهم سموه سدا منيعا لكل من يحاول العبث أو المساس بأمن واستقرار الكويت واضعين نصب أعينهم التوجيهات السديدة والرشيدة من لدن سموه الكريم.

ودعا المولى -عز وجل- بأن يحفظ الله سموه بعنايته ورعايته وأن يديم على الوطن العزيز أمنه واستقراره وازدهاره في ظل قيادة سموه الحكيمة والرشيدة.

بدوره بعث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد برقية تهنئة إلى مقام صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد بمناسبة الذكرى الثالثة لتولي سموه مقاليد الحكم بالبلاد.

وذكرت الوزارة في بيان صحافي أن الشيخ أحمد الفهد توجه في البرقية باسمه ونيابة عن منتسبي وزارة الدفاع بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام سمو أمير البلاد بمناسبة الذكرى الثالثة لتولي سموه مقاليد الحكم سائلا المولى - جلت قدرته- أن يسدد خطاه ويمد سموه بعونه وتوفيقه لقيادة بلدنا الحبيب وشعبنا الكريم نحو المزيد من التقدم والرخاء والازدهار في مختلف المجالات.

وأضاف الشيخ أحمد الفهد: إن منتسبي الوزارة يجددون لسموه العهد والولاء والوفاء على مواصلة العمل والبذل والعطاء لخدمة الوطن المعطاء والدفاع عنه وحفظ أمنه واستقراره وسلامة أرضه وبحره وسمائه وبذل الغالي والنفيس في سبيله.

ودعا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العزيزة على سموه بالخير والصحة والعافية وعلى كويتنا الغالية وشعبها الوفي بالعزة والرفعة في ظل القيادة الحكيمة والتوجيهات السديدة لسموه وسمو ولي عهده الأمين.

من جهته، رفع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي إلى مقام صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى الثالثة لتولي سموه مقاليد الحكم.

وأعرب البديوي في بيان عن أمله في أن يعيد الله هذه المناسبة العزيزة على دولة الكويت أعواما عديدة ومديدة وهي تحقق بفضل الله ثم بالقيادة الحكيمة الكثير من الإنجازات الحضارية العملاقة والمكتسبات التنموية الرائدة في المجالات كافة وعلى مختلف الأصعدة. وأعرب البديوي عن تمنياته للكويت بتحقيق المزيد من التقدم والازدهار سائلا المولى أن يشمل سمو أمير البلاد بموفور الصحة والعافية.

من ناحيته، رفع رئيس البرلمان العربي عادل العسومي الى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى الثالثة لتولي سموه مقاليد الحكم داعيا الله أن يمن على الكويت الحبيبة بمزيد من التقدم والازدهار.

وأعرب العسومي في بيان عن أمله أن يعيد الله هذه المناسبة العزيزة أعواما عديدة ومديدة ويحفظ صاحب السمو أمير البلاد قائدا وطنيا وذخرا لشعب الكويت سائلا المولى عز وجل أن يشمل سموه بالصحة والعافية وأن يحفظ الكويت وأهلها.

واستذكر بهذه المناسبة الانجازات التنموية الشاملة التي تحققت في دولة الكويت في المجالات كافة بفضل القيادة والسياسة الحكيمة لصاحب السمو والرؤية السديدة.

وأشاد بالدور المقدر الذي تقوم به دولة الكويت بقيادة صاحب السمو في المنطقة العربية لا سيما في ظل التحديات السياسية والاقتصادية التي تموج بها دول العالم كافة من خلال نهج حكيم ودبلوماسية رائدة بالسعي نحو تعزيز التضامن العربي المشترك .

وأعرب العسومي عن تقديره للدور الرائد لدولة الكويت في رأب الصدع العربي ومساهمتها الحثيثة في درء الخلافات وهو ما انعكس في تعزيز مكانتها المتميزة وحضورها الفاعل في محيطها العربي والإقليمي والدولي، متمنيا لدولة الكويت وقيادتها وشعبها العزيز دوام الأمن والتقدم.

وعبر عن أمله في استكمال مسيرة الانجازات الناجحة التي تحققت في ظل القيادة الحكيمة لسمو الأمير والتي سيسجلها التاريخ بأحرف من نور سائلا الله عز وجل أن يحفظ دولة الكويت ويمن عليها بمزيد من التقدم والازدهار والأمن والاستقرار.

