الأمير: رفع شأن الوطن وصون مكانته

الأولى

تقدم سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد بخالص الشكر على ما عبر عنه مهنئو سموه بمناسبة الذكرى الثالثة لتولي سموه مقاليد الحكم في البلاد من فيض المشاعر الأخوية ومن صادق الدعاء بهذه المناسبة، متمنيا أن يديم المولى على الوطن الغالي نعمة الأمن والأمان والرخاء وأن يوفق الجميع لخدمته ورفعة شأنه وصون مكانته المرموقة عبر تحقيق المزيد من الإنجازات التنموية والمنشودة على صعيد مساره الحضاري الطموح.

جاء ذلك في رسالة شكر جوابية بعثها صاحب السمو أمير البلاد الى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد والى كبار الشيوخ ضمنها سموه خالص شكره على تهنئته بهذه المناسبة، سائلا سموه المولى تعالى أن يمتع الجميع بموفور الصحة وتمام العافية.

وكان صاحب السمو أمير البلاد تلقى رسالة تهنئة من سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة الذكرى الثالثة لتولي سموه مقاليد الحكم جاء في نصها: يشرفني أن أرفع إلى مقامكم السامي أصدق عبارات التهاني والتبريكات الودية بمناسبة مرور ثلاث سنوات على تولي سموكم حفظكم الله ورعاكم سدة الإمارة ومقاليد الحكم في البلاد،

سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الوطنية على سموكم أعواما عديدة وأنتم ترفلون بأثواب الصحة والعافية وأن يشملكم بكرمه ورعايته ويحفظكم قائدا وذخرا لوطننا الغالي ووالدا وسندا لأهله الأوفياء، وأود أن أستذكر بكل فخر واعتزاز في هذه المناسبة الوطنية المجيدة الغالية على قلوب شعبنا الوفي وكل محب لدولة الكويت ما تحقق لوطننا العزيز في عهدكم الميمون من إنجازات تنموية شاملة في مختلف المجالات والميادين بفضل من الله تعالى ثم سياستكم الرشيدة ورؤيتكم السديدة وتطلعاتكم الطموحة لتمضي كويتنا الحبيبة بخطوات ثابتة واعدة نحو مزيد من التطور والازدهار والرخاء، كما نجدد العهد يا صاحب السمو بأن نواصل العمل بخالص الولاء وصادق العطاء خلف قيادتكم الحكيمة من أجل رفعة وطننا الغالي وإعلاء شأنه وعزة شعبه الكريم.

كما تلقى صاحب السمو أمير البلاد رسائل تهنئة من أحمد السعدون رئيس مجلس الأمة وسمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني وسمو الشيخ ناصر المحمد وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد رئيس مجلس الوزراء أعربوا فيها عن خالص التهنئة بمناسبة الذكرى الثالثة لتولي حضرة صاحب السمو أمير البلاد مقاليد الحكم، سائلين المولى تعالى أن يمتع سموه بوافر الصحة والعافية وأن يحفظه قائدا حكيما وراعيا لمسيرة النهضة التنموية الزاخرة بالإنجازات التي تسمو بمكانة الوطن وترتقي به تحت ظل القيادة الحكيمة لسموه.