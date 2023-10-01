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قائد شاحنة مخالفة أسقط جسر «الخامس»


أعلنت الهيئة العامة للطرق والنقل البري عن اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه شاحنة، ارتفاعها أعلى من المصرح به، اصطدمت بجسر على الدائري الخامس. وقالت الهيئة في بيان صحافي امس: انه وقع حادث اصطدام شاحنة (بوم تراك) تحمل طابوقاً بارتفاع أعلى من المصرح به، بجسر تحت الانشاء.
وأضافت: علق بوم رافعة الشاحنة بأحد عوارض الشدة المعدنية المؤقتة للجسر الواقع على الدائري الخامس، ما أدى إلى سقوطها على الطريق وتسبب في إغلاقه، وعلى الفور تم التنسيق مع الإدارة العامة للمرور لتأمين الطريق وعمل اللازم ورفع الشدة المعدنية، واعادة فتح الطريق مرة أخرى. وأكدت، اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشاحنة.


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