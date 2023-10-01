طرح مناقصة «سكراب النعايم».. التنفيذ يقترب

مال وأعمال

أعلن الجهاز المركزي للمناقصات عن طرح مناقصة الخدمات الاستشارية لأعمال الدراسة والتصميم واعداد وثائق المناقصة والاشراف على تنفيذ مشروع وانجاز وتشغيل وصيانة البنية التحتية والأساسية لموقع سكراب النعايم بمساحة 2 كيلو متر مربع بناء على طلب الهيئة العامة للصناعة.

وسيكون موعد الاقفال 5 نوفمبر 2023، فيما سيبدأ طرح مناقصة الخدمات ابتداءً من اليوم، بالمواصفات التي حددها الجهاز المركزي للمناقصات، فيما يجب الالتزام بالتعليمات للمناقصين والممارسين بشأن تقديم وايداع العطاءات الموجودة على الموقع الالكتروني للجهاز.

ويأتي توجه الهيئة العامة للصناعة لتنفيذ سكراب النعايم، في ضوء استراتيجيتها الرامية لتطوير وزيادة المناطق الصناعية المتكاملة واطلاق مشروع المدن الذكية، حيث تهدف الهيئة الى تنفيذ العديد من المشروعات الانشائية، وتهدف الى تطوير البنية التحتية الصناعية لسد حاجة المستثمرين من القسائم الصناعية وتقليص الفترة الزمنية للحصول على القسيمة، واطلاق مشروعي مدينة النعايم الصناعية والشقايا الاقتصادية واللتين ستشكلان علامة فارقة في اقتصاد الدولة.

وأشارت الهيئة العامة للصناعة الى أن الهدف يتضمن انجاز مشروعات عدة منها:

? تصميم وتنفيذ وانجاز وصيانة أعمال البنية التحتية لمنطقة الشدادية الصناعية.

? مشروع مدينة النعايم الصناعية.

? مشروع مدينة الشقايا الاقتصادية.

? تصميم وانشاء وانجاز وادارة وتشغيل وصيانة البنية الأساسية لبعض المواقع في منطقة صبحان الصناعية.

? انشاء مختبرات ومبان ادارية تابعة للهيئة العامة للصناعة في منطقة جنوب الصباحية.

? تصميم وانشاء وانجاز وتشغيل وصيانة البنية التحتية لموقع اقامة صناعات تدوير النفايات بمساحة 2 كيلو متر في منطقة الشقايا.

? تأهيل وتطوير وصيانة سوق الصفارين في منطقة المرقاب.

? مشروع انشاء المدينة الصناعية الطبية.

? مشروع اتفاقية التعاون وتعزيز العمل المشترك بين مؤسسة البترول والهيئة العامة للصناعة.

