تجديد تعيين مساعد مدير «تشجيع الاستثمار»

مال وأعمال

صدر مرسوم بتجديد تعيين محمد يوسف يعقوب يوسف بوظيفة مساعد مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بدرجة وكيل وزارة مساعد لمدة 4 سنوات اعتباراً من 11 مارس 2023.

ونص المرسوم في مادته الثانية «على وزير المالية تنفيذ المرسوم وينشر في الجريدة الرسمية».

واستند المرسوم على الأمر الأميري الصادر في 15 نوفمبر 2021 بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له وعلى القانون رقم 116 لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت وعلى المرسوم الصادر في 4 أبريل 1979 في شأن نظام ديوان الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له.

