النفط على أعتاب الـ 100.. ومكاسب فصلية %30

مال وأعمال

قالت أربعة مصادر من تحالف «أوبك+» لـ«رويترز»، انه من غير المرجح أن يعدل التحالف سياسته الحالية لانتاج النفط عندما تجتمع لجنة المراقبة الوزارية الخاصة به يوم الأربعاء المقبل، في وقت يؤدي فيه نقص الامدادات ونمو الطلب الى ارتفاع أسعار النفط.

وقفز النفط متجها صوب 100 دولار للبرميل لخام برنت، وهو أعلى مستوى منذ 2022، اذ يتفوق تأثير نقص الامدادات، الذي يرجع لأسباب من بينها تخفيضات انتاج «أوبك+»، وارتفاع الطلب على التأثير الخاص بالمخاوف من التضخم المترسخ وضعف النمو الاقتصادي.

وانخفضت أسعار النفط عند التسوية بسبب مخاوف تتعلق بالاقتصاد الكلي وجني الأرباح، لكنه ارتفع حوالي %30 خلال الربع الثالث، اذ تسببت تخفيضات الانتاج الطوعية لتحالف «أوبك+» في الضغط على امدادات النفط الخام العالمية.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر نوفمبر التي يحل أجلها اليوم 7 سنتات الى 95.31 دولاراً للبرميل عند التسوية، وارتفع نحو 2.2% خلال الأسبوع و%27 خلال الربع الثالث.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت لشهر ديسمبر 90 سنتا الى 92.20 دولاراً للبرميل، وفق «رويترز».

وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 92 سنتا الى 90.97 دولاراً للبرميل، مرتفعا %1 خلال الأسبوع و%29 خلال الربع الثالث.

ومع اقتراب العقود الآجلة للنفط من 100 دولار للبرميل، حصد كثير من المستثمرين أرباحا خلال موجة الصعود نظرا لمخاوف الاقتصاد الكلي المستمرة.

