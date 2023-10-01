1.8 مليون موظف أميركي.. بلا رواتب مع الإغلاق

مال وأعمال

دخلت الولايات المتحدة حالة اغلاق مؤسسات فيدرالية، بعدما تضاءلت احتمالات تجنبه مع وصول المشرّعين الى حائط مسدود لجهة الاتفاق على مشروع قانون انفاق قصير الأمد.

وتبدأ السنة المالية للحكومة الأميركية في الأول من أكتوبر من كل عام وتنتهي في 30 سبتمبر، لكن الخلافات الحادة في صفوف الجمهوريين حول حجم الدين الفيدرالي حالت دون اقرار مشاريع قوانين لازمة لابقاء الحكومة ممولة ومفتوحة.

وحذرت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني هذا الأسبوع أن الاغلاق سيكون «سلبيا» للديون السيادية الأميركية، ما يهدد تصنيفها من الدرجة الأولى ويزيد من احتمال ارتفاع تكاليف الاقتراض.

وأبرز ما مع الاغلاق الفدرالي في الولايات المتحدة أنه لا رواتب للموظفين الفيدراليين حيث سيصبح مئات آلاف من الموظفين الفيدراليين في اجازة غير مدفوعة، بينما سيواصل عناصر الجيش وغيرهم من الموظفين الذين يعتبرون «أساسيين» العمل لكن من دون الحصول على أجر، مع تعرض المقاولين لخسائر بالمليارات يوميا.

و يقدر الاتحاد الاميركي لموظفي الحكومة أن يؤدي الاغلاق الكامل الى حرمان نحو 1,8 مليون موظف فيدرالي نت رواتبهم طول مدته. وسيمنح قرابة 850 ألف موظف غير أساسي اجازة دون راتب، بحسب لجنة الميزانية العامة المسؤولة، وهي منظمة مستقلة. وعند التوصل الى اتفاق تمويل، سيتم رفع هذه القيود ودفع الرواتب لجميع الموظفين بمفعول رجعي، بحسب الاتحاد.

ومن المرجح أن تتأثر العديد من الخدمات، بينها الطلبات الجديدة للضمان الاجتماعي والرعاية الطبية وعمليات تفتيش المواقع الغذائية والبيئية، بالاضافة الى المتنزهات الوطنية.

يتأهب الكونغرس الأميركي للاغلاق، بعد تعرض رئيس مجلس النواب، كيفن مكارثي، لهزيمة كبيرة أخرى عندما فشل المجلس في تقديم مشروع قانون مؤقت لتمديد التمويل الحكومي بعد الموعد النهائي الحاسم.

وتعرض مكارثي لضغوط شديدة حيث لم يتمكن الجمهوريون في مجلس النواب من التجمع حول خطة لمنع الاغلاق وسط مقاومة المحافظين المتشددين لتمرير تمديد تمويل قصير الأجل.

