«نوفاك»: الحظر الروسي على صادرات الوقود يؤتي ثماره

مال وأعمال

قال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي، ان الحظر المفروض على صادرات الوقود بدأ يؤتي ثماره مع تراجع أسعار البنزين والديزل في السوق المحلية. وصرح نوفاك لمراسل التلفزيون الروسي الرسمي بافيل زاروبين، بحسب «رويترز»، بأن حظر تصدير الوقود الذي دخل حيز التنفيذ في 21 سبتمبر يهدف في الأساس الى تحقيق استقرار السوق المحلية. ويشمل الحظر صادرات البنزين والديزل الى جميع الدول باستثناء أربع من الجمهوريات السوفيتية السابقة، وذلك في مسعى للحد من ارتفاع أسعار الوقود المحلية ولمعالجة أزمة نقص الوقود. وكان نوفاك قد قال ان روسيا قد تفرض حصصا على صادرات الوقود الى الخارج ان أخفق الحظر الكامل على الصادرات في خفض أسعار البنزين والديزل الآخذة في الارتفاع.