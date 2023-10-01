رئيسة «X»: سنعود للربحية في 2024

مال وأعمال

تتوقع الرئيسة التنفيذية لشركة «X» ليندا ياكارينو عودة المنصة الى الربحية مطلع 2024. وقالت في تصريحات لمذيعة CNBC جوليا بورستين على هامش مؤتمر Code: نحو 90% من أكبر 100 معلن عادوا من جديد الى المنصة على مدار فترة الاثني عشر أسبوعاً الماضية. ولطالما عانت «X» في تحقيق أرباح منتظمة حتى قبل استحواذ ايلون ماسك على المنصة. وفي أحدث تقرير عن نتائج أعمال الشركة قبل أن تصبح شركة خاصة، تكبدت الشركة التي كانت معروفة سابقاً باسم Twitter خسائر بـ222.4 مليون دولار في 2021، مقارنة بـ1.1 مليار دولار في 2020. فيما كشفت وثائق داخلية اطلعت عليها نيويورك تايمز أن ايرادات الشركة من الاعلانات تراجعت خلال العام المنتهي في مارس الماضي 59%.