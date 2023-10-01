«الفاو»: الجوع يهدد %11 من سكان العالم

مال وأعمال

قالت «مريم رضائي» مسؤولة الصناعات الزراعية لمنطقة الشرق الأدنى وشمال افريقيا بمنظمة الفاو، ان نحو 11% من سكان العالم أول ما يعادل 924 مليون نسمة، يواجهون حالة انعدام حاد للأمن الغذائي. وأوضحت «رضائي» في مقابلة مع «اقتصاد الشرق»، أن البيانات حول مشكلة الغذاء العالمية قاتمة للغاية، حيث زاد عدد سكان العالم ممن يعانون من انعدام الأمن الغذائي بمقدار 207 ملايين نسمة خلال عامين. وأضافت «رضائي» أن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة ليست واثقة بشأن المستقبل، والعالم ليس في وضع جيد فيما يتعلق بالأمن الغذائي، وأنها تعتمد على التزام الحكومات والجهات العاملة في النظام الغذائي في التصرف بالشكل المطلوب. وأكدت «رضائي» خلال اللقاء أن المنظمة لديها جميع الحلول لمشكلة انعدام الأمن الغذائي المبنية على العلم، والسياسات، وأنها تحاول العمل على الاجراءات الفعلية، لكن الصدمات غير المتوقعة مثل جائحة «كوفيد -19» أدت لحدوث انتكاسات في بعض الدول.