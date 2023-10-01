2.43 تريليون دولار إجمالي الديون الصينية

مال وأعمال

أظهرت نتائج بيانات رسمية صادرة عن الهيئة الوطنية الصينية للنقد الأجنبي، أن اجمالي الديون الصينية الخارجية غير المسددة بلغ 2.43 تريليون دولار بنهاية شهر يونيو الماضي. وقالت «وانج تشون ينج» نائبة رئيس الهيئة ان ذلك الرقم يُمثل انخفاضاً بنسبة 2% عن المستوى المسجل في نهاية شهر مارس الماضي أو ما مقداره 57.1 مليار دولار، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية «شينخوا». وأضافت وانج أن أسعار الصرف تعتبر السبب الرئيسي وراء الانخفاض المسجل، مشيرة الى أن عوامل أسعار الصرف أدت الى انخفاض الدين الخارجي بـ 54.5 مليار دولار في الربع الثاني من العام الجاري. وأشارت وانج الى أن حجم الديون الخارجية للصين سيظل مستقرا حيث لا تزال أساسيات النمو طويلة الأجل للبلاد دون تغيير، كما سيستمر الاقتصاد المحلي في تحقيق المزيد من التعافي والتحسن.