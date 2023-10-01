السعودية تستهدف جذب 70 مليون سائح دولي سنوياً

مال وأعمال

حددت المملكة العربية السعودية لنفسها هدف جذب 70 مليون سائح دولي سنويًا بحلول عام 2030، حيث تتطلع إلى تسريع خطة بقيمة 800 مليار دولار، لتصبح وجهة مفضلة للسفر وواحدة من أكثر الدول زيارة في العالم. وقال وزير السياحة أحمد الخطيب إن المملكة رفعت هدفها السابق وهو 50 مليون زائر، مضيفا أن الرقم هذا العام سيتراوح بين 25 و30 مليونا. وقال إنه «هدف معقول للغاية» لنهاية العقد نظرا للاستثمارات الهائلة الجارية التي يتم العمل عليها في المملكة بما فيها إنشاء المزيد من المنتجعات وشركة طيران جديدة لجلب الناس إلى البلاد، وفقا لتقرير نشرته وكالة «بلومبرغ»، واطلعت عليه «العربية.نت».

