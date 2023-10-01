الكويت شاركت في اجتماع لجنة وكلاء وزارات المالية الخليجي

مال وأعمال

شاركت دولة الكويت في الاجتماع (70) للجنة وكلاء وزارات المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التحضيري للاجتماع (120) للجنة التعاون المالي والاقتصادي، حيث ترأس الوفد الكويتي وكيل وزارة المالية أسيل المنيفي وضم وفد دولة الكويت لهذا الاجتماع عدداً من كبار المسؤولين في المالية.

تم خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وهي الاطلاع على نتائج محضر الاجتماع (81) للجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس، نتائج الاجتماع (5) لمجلس إدارة هيئة الاتحاد الجمركي بدول المجلس، بالإضافة إلى نتائج الاجتماع (38) للجنة السوق الخليجية المشتركة، ونتائج الاجتماع (6) للفريق المصغر من وزارات المالية لبحث مبادرات G20 في المسار المالي، وناقش الاجتماع الاتفاقية الاقتصادية الخليجية، الاتحاد الجمركي، علاوةً على اعتماد المسودة النهائية للضوابط المعدلة لإعفاء مدخلات الصناعة من الرسوم (الضرائب)، بالإضافة إلى مناقشة آلية الحوكمة المقترحة لمتابعة تنفيذ القرارات.

كما أحيط الوكلاء بآخر المستجدات حول الحالة الفنية لمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون وجمهورية الصين الشعبية، وآخر المستجدات حول التوقيع والمصادقة على اتفاقية نظام ربط المدفوعات بين دول المجلس، والمستجدات بشأن الدراسات والمشاريع التي يقوم بمتابعة إعدادها مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، والاطلاع على تقرير مكتب الأمانة الفنية المرفوع للجنة التعاون المالي والاقتصادي حول رسوم مكافحة الممارسات الضارة ومستجدات التحقيقات، وبرنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون بحلول عام 2025، كما تمت متابعة قرارات اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي (119).

