«KIB»: خصومات حصرية عند التسجيل في تطبيق «KIB موبايل»

مال وأعمال

أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن تقديم عرض مميّز لتشجيع عملائه على تحميل تطبيق «KIB موبايل»، المنصّة الرقميّة المخصّصة للأفراد، وتسجيل الدخول لمكافأتهم وتوفير تجربة مصرفية استثنائية متطوّرة تتميّز بسهولة الوصول الآمن والمريح إلى كافة خدمات ومنتجات البنك من مكان واحد. وتأتي هذه المبادرة انطلاقاً من التزام البنك المستمر باستراتيجية التحوّل الرقمي.

ومن الجدير بالذكر أن البنك استكمل في الآونة الأخيرة عملية تجديد التطبيق بالكامل في إطار التحسين والتطوير المستمر الذي يقوم به من أجل تعزيز تجربة عملائه، تماشياً مع أحدث متطلبات التكنولوجيا المالية والمصرفية وبما يتناسب مع احتياجات حياتهم اليومية.

وفي هذه المناسبة، قال مساعد المدير العام في الإدارة المصرفية للأفراد، نواف الخريّف: «إن البنك يسعى إلى تشجيع العملاء غير المسجلين في تطبيق KIB موبايل على تنزيله والاستفادة من المزايا الرائعة التي يوفّرها لهم. وبمجرّد قيام العميل بالتسجيل وإرسال صورة الصفحة الرئيسية للتطبيق إلى مركز اتصالات البنك عبر خدمة الواتساب، فإنه سيحصل على هدية فورية تتضمن باقة من الخصومات الحصرية لدى العديد من العلامات التجارية المشهورة في الكويت».

وبيّن الخريّف أن الباقة الحصرية تشمل خصومات تتراوح بين 10% و85% لدى مجموعة واسعة من المتاجر والتطبيقات على غرار تطبيق دبدوب، منصّة ShopFlain، منصّة فلاورد، تطبيق دروبس، متجر فوغا كلوسيت، تطبيق غسيل، تطبيق مبخر، كِسره، تطبيق بولار بوكس، مطعم باستا مانيا ومطعم كلاس برجر.

ويمكّن تطبيق «KIB موبايل» جميع العملاء المسجّلين من التمتّع، أيضاً، بكافة الخدمات والمنتجات في مكان واحد، بدءاً بالاطلاع الشامل على تفاصيل التمويل وجدول الدفعات، وإدارة حساباتهم وبطاقاتهم واستثماراتهم، وصولاً إلى الخدمات السريعة كالتحويلات المصرفية وإنجاز المدفوعات وإدارة قائمة المستفيدين، وخدمة KIBPay التي يمكن من خلالها إرسال روابط الدفع وطلب الدفعات المالية، إعادة تعبئة الحساب وتقسيم الفواتير بمنتهى السهولة، والاستفادة من أقوى برنامج مكافآت رقمي في الكويت لكسب النقاط من مختلف العمليات المصرفية والأنشطة، لاستبدالها بباقة واسعة من الإلكترونيات وقسائم الشراء وغيرها الكثير.

