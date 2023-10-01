مستشارة التغذية بـ «معجزة الشفاء»: العكبر يعزز مكافحة الفيروسات والميكروبات

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قالت مستشارة التغذية بشركة عسل معجزة الشفاء د. هدى أحمد: يحتوي البروبوليس على مركبات متعددة مسؤولة عن خصائصه الصحية المختلفة. ومن أهمها أحماض السيناميك، والفينولات، والتربينويدات، ومركبات الفلافونويدات مثل كيرسيتين، تي فارنيسول، وأهمها فاعلية ضد الفيروس هو حمض الكافييك إستر فينيثيل (CAPE)، بجانب كاروتينويدات مثل اللوتين طبقا لدراسات بروفسيور سلفادور بجامعة فيرونا بايطاليا منذ عام 2011.

وأضافت: ثبت بالدراسات المختبرية والسريرية عام 2020 أن هذه المكونات المختلفة في البروبوليس تحارب فيروسي سارس والكورونا، ومن ذلك دراسة قام بها بروفسيور كومار بمعهد التكنولوجيا الطبية الحيوية بالهند أجرى تجارب أوضحت أن حمض الكافييك يثبط انزيما يفرزه فيروس سارس والذي يمكنه من اختراق خلايا الجسم، وبالمثل، أظهرت الفحوصات المخبرية أن الكيرسيتين له التأثير نفسه على فيروس كورونا والتي قام بها بروفسيور ديميتري باتشوفسكي بكلية الطب ميسيدونيا، وتأكدوا أيضا ان هذه المركبات في البروبوليس تعمل على زيادة إنتاج الخلايا الليمفاوية والأجسام المضادة للفيروسات، وثبت أيضًا أنها تمتلك نشاطًا مضادًا للالتهابات وتثبط انزيمات تفرزها الفيروسات تسبب تليف الرئة ومن ثم يمنع التليف الرئوي.

وأردفت: اكتشفت عن طريق العديد من الدراسات أن المركبات الفينولية الموجودة في البروبوليس تحفز الجسم لإنتاج الإنترفيرون الذي يحارب فيروسات مختلفة بما في ذلك إنفلونزا الطيور والهربس وفيروس نقص المناعة المكتسب، بالإضافة إلى الأنشطة المضادة للفيروسات، يحتوي الكايمبفيرول أيضًا على خصائص مضادة للالتهابات، أجريت هذه الدراسات منذ عام 1997 في قسم المناعة بكلية الطب جامعة اينشتاين بنيويورك بواسطة بروفسيور هاريس وزملاؤه، وفي عام 2008 من اليابان بجامعة كيوشو اثبت البروفيسور شيمادزو نفس الحقائق.

واختتمت: اثبت البروفسيور ليو من الاكاديمية الصينية للعلوم الطبية بيوهان في عام 2004 أن الهيسبردين ايضا هو أحد أكثر أنواع البوليفينول نشاطًا في البروبوليس حيث يتحارب مع الفيروس بعد دخوله إلى الخلية المضيفة ويمنع تكاثره ويثبط أيضا الإنزيمات الفيروسية، وشجعت هذه النتائج على تجربة البروبوليس كمكمل غذائي يقدم إلى مرضى كورونا والسارس في مستشفيات عديدة حول العالم وقت الجائحة.

