وفد اقتصادي كويتي رفيع المستوى يزور كندا

مال وأعمال

يغادر وفد اقتصادي كويتي

رفيع المستوى برئاسة محمد جاسم الصقر – رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت إلى كندا خلال الفترة من 1 – 5 أكتوبر 2023، حيث يضم الوفد في عضويته ممثلاً

من مجلس إدارة الغرفة وبعض الجهات الحكومية، وكذلك ممثلاً عن الاتحادات القطاعية والشركات الكويتية

وهم كالتالي:-

غرفة تجارة وصناعة الكويت

ضرار يوسف الغانم - عضو مجلس الإدارة، رئيس مجلس إدارة، شركة المركز المالي الكويتي

هنادي أنور الصالح - عضوة مجلس الإدارة، رئيس مجلس إدارة، شركة اجيليتي للمخازن العمومية

رباح عبدالرحمن الرباح - مدير عام الغرفة

الاتحادات

خالد سعود الحسن- رئيس مجلس الإدارة، الاتحاد الكويتي للتأمين

الرئيس التنفيذي، مجموعة الخليج للتأمين

صالح صالح السلمي- رئيس مجلس الإدارة، اتحاد شركات الاستثمار

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي شركة الاستشارات المالية الدولية القابضة

أنور علي المضف- عضو مجلس الإدارة، اتحاد مصارف الكويت

رئيس مجلس الإدارة، البنك الأهلي المتحد

أنور جواد بوخمسين- عضو مجلس الإدارة، اتحاد الصناعات الكويتية

المدير العام، مجموعة بوخمسين القابضة

الجهات الحكومية

د. هشام كلندر- الوكيل المساعد للشؤون الصحية الخارجية بالتكليف، وزارة الصحة

بدر عبدالله الكندري- رئيس قطاع الاستثمارات السائلة، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

ميسم عبدالله العبيد- إدارة النافذة الواحدة، هيئة تشجيع الاستثمار المباشر

محمد نجيب الفريح - مدير إدارة الائتمان، الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

الشركات

مطلق يوسف الزايد- الرئيس التنفيذي، شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية

قاسم علي سليمان المجادي- رئيس مجلس الإدارة، الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية

عبدالعزيز ادجين الحصبان - شركة نورثرن ويند للتجارة العامة

سناء محمد الغملاس- الرئيس التنفيذي، شركة أمنية

إدارة الغرفة

محمد عبدالله بن يوسف - مدير إدارة المنظمات والغرف الدولية

محمد بدر مصطفى كرم- مساعد مدير إدارة العلاقات الخارجية

جمال أحمد سيد - سكرتير الرئيس وتأتي هذه الزيارة بناءً على الدعوة التي تلقتها الغرفة من الحكومة الكندية ليشمل البرنامج زيارة مدينتي

مونتريال وتورينتو لعقد منتدى اقتصادي في كلاهما بحضور حكومي رفيع المستوى من الجانب الكندي ليتم استعراض فرص التعاون والاستثمار في مجالات النفط والغاز، والمواد الغذائية، وسائل النقل، التعليم، الصحة، الخدمات اللوجستية، الذكاء الاصطناعي والابتكار، الخدمات المصرفية والتمويل، التأمين، وسيقوم الجانب الكويتي باستعراض بيئة الأعمال وفرص جذب الاستثمارات المباشرة، ونبذة عن القطاع المصرفي الكويتي، وتجربة دولة الكويت في مجال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك امكانية التعاون في القطاع الصحي.

كما يشمل البرنامج زيارات ميدانية لجهات ومؤسسات متخصصة في مجال حاضنات الأعمال، ودعم وتمويل والابتكار لعدة صناعات بالإضافة إلى جهات معنية في قطاع الصحة.

