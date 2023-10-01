«الغرفة»: شهادة «إلى من يهمه الأمر» إلكترونياً

مال وأعمال

أطلقت غرفة تجارة وصناعة الكويت خدمة الكترونية جديدة تتيح من خلالها لأعضائها إصدار شهادة «إلى من يهمه الأمر»، عن طريق موقعها الإلكتروني، دون الحاجة للحضور إلى مقر الغرفة أو أحد فروعها. وأشارت الغرفة في بيان صحافي إلى أن هذه الخدمة تأتي استكمالاً لمسيرتها في التطوير، ومن منطلق حرصها الدائم على تطوير خدماتها وتحسينها باستمرار بما يلبي طموح وتطلعات أعضائها، كما تهدف لتسهيل أعمالهم وتوفير وقتهم وجهدهم.

وأوضحت أنه يتعين على السادة الأعضاء الراغبين في الحصول على الشهادة الدخول إلى موقع الغرفة الإلكتروني www.kuwaitchamber، للحصول على الشهادة بإحدى اللغتين (العربية أو الانكليزية).

وأكدت أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها لتطوير الخدمات الالكترونية؛ وإدراكاً منها بأهمية هذه الخدمات لأعضائها الكرام، بالإضافة إلى حريصها على تطوير خدماتها وتحسينها باستمرار، وذلك تلبية لتطلعات أعضائها والارتقاء بمجتمع الأعمال، ووفاءً للمتطلبات الدولية الخاصة بتحسين بيئة الأعمال التي تقتضي في المقام الأول تمكين أصحاب العلاقة من إنجاز معاملاتهم آلياً، دون الحاجة للإجراءات الورقية أو الحضور الشخصي.

