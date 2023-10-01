«التجاري» يوفر خدمة نقاط الدفع الرقمية «SoftPOS» لعملائه من الشركات

مال وأعمال

أعلن البنك التجاري الكويتي توفير خدمة نقاط البيع الرقمية (SoftPOS) المقدمة من شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة (كي- نت)، لعملائه أصحاب حسابات الشركات، والتي تُمكّن التاجر من تحصيل قيمة مبيعاته عبر تطبيق مبتكر مصمّم للأجهزة الذكية التي تعمل بنظام Android 11 أو الإصدارات الأحدث فقط مع تفعيل خاصية USB Debugging.

وفي هذا الصدد، قال المدير التنفيذي في وحدة التجار- في البنك التجاري الكويتي، ياسر مظفر: «نحرص في البنك التجاري الكويتي على توفير جميع احتياجات عملائنا، وبهذه المناسبة تم توفير هذه الخدمة التي تعتبر من أحدث تقنيات حلول الدفع المتطوّرة ويمكن تفعيلها على أكثر من جهاز ذكي محمول لصاحب الشركة».

وأضاف مظفر أن هذه الخدمة المبتكرة تحوّل الجهاز الذكي المزوّد بنظام أندرويد والمجهزة بخاصية التواصل قريب المدى (NFC) إلى جهاز نقطة بيع عبر تحميل تطبيق «SoftPOS by KNET» من شركة كي نت، ما يُتيح للتجار الاستفادة من آلية متطوّرة للدفع الإلكتروني تمكّنهم من استيفاء قيمة مبيعاتهم بشكل مباشر وسريع، ووفق معايير سهلة وآمنة، بما يضمن توفير الوقت والجهد على أصحاب الأنشطة التجارية عالية الكثافة وذات الفواتير المنخفضة.

واختتم ياسر مظفر حديثه مؤكداً أن البنك التجاري الكويتي يسعى دائماً إلى توفير تجربة مصرفيّة رقميّة متطوّرة لعملائه من الشركات والأفراد على حد سواء، بما يلائم أسلوب حياة عملائه ويدعم نمو أعمالهم ويضمن لهم تحقيق النجاح في جميع مراحل أعمالهم، كما يواصل مسيرته الحافلة بالابتكار والتغيير من خلال استراتيجية التحول الرقمي للبنك التي تركّز على تقديم تجربة ذات مصرفية فريدة ومتميزة لعملائه.

