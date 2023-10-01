«الخليج» يواصل توعية المجتمع وتشجيعه على الادخار والاستثمار

مال وأعمال

أطلق بنك الخليج العديد من الفعاليات والأنشطة في عام التوفير 2023، وذلك لحث وتوعية المجتمع بأهمية التوفير في حياتهم. وفي هذا الإطار، دشن بنك الخليج سلسلة حلقات التوفير مع المختص في مجال المال والأعمال وليد السليم، ليتم على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة ببنك الخليج، بهدف حث المتابعين على التوفير والاستثمار، وزيادة الوعي المالي.

وتناولت تلك الحلقات موضوعات مهمة ومتنوعة تتعلق جميعاً بالتوفير، ودوره في تحقيق أحلام الإنسان، وحل الأزمات الطارئة التي يتعرض لها، وزيادة منسوب الأمان للفرد والأسرة وضمان مستقبلهم.

من جهة أخرى، واصل بنك الخليج توفير التسهيلات لتشجيع العملاء على فتح حساب مليونير الدانة، الذي يعد أقدم وأعرق حسابات التوفير في الكويت، من خلال تسهيل فتح الحساب «أون لاين» في أقل من دقيقة واحدة عبر الموقع الالكتروني أو تطبيق البنك على الهواتف الذكية. علماً أن السحب على الجائزة الكبرى بقيمة 2 مليون دينار سيكون في 18 يناير 2024، على أن يكون 30 نوفمبر الموعد النهائي للايداع والمشاركة في السحب. وكان البنك قد أطلق على سنة 2023.. عام التوفير، في إطار دور بنك الخليج المتميز في تشجيع وتحفيز جميع فئات المجتمع على التوفير، ودعماً لحملة ودعماً لحملة «لنكن على دراية»، التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد المصارف. وبدأ البنك عام 2023 برزنامة تحت شعار «معاكم دوم في عام التوفير 2023»، تم تبويبها بحيث يحمل كل شهر من شهور السنة، قيمة معينة تتعلق بالتوفير مثل «المثابرة» و«الاستقلالية» و«الأمل» و«قرار» و«اختيار» وغيرهم.

وقالت نائب المدير العام للخدمات المصرفية الشخصية - إدارة التسويق، نجلاء العيسى: «التوفير خيار وقرار وهو السبيل للتغلب على أهوائنا وتحقيق أحلامنا، فليس من المهم كيف نبدأ؟ وبكم نبدأ؟ المهم أن نبدأ بالتوفير، من أجل كل ما ينتظرنا من فرص وما قد يستجد من طموحات». وأضافت: كل الأشياء تبدأ صغيرة وتكبر بالمثابرة، والصبر، والأمل، والعزيمة، ولكن حين يأتي موعد قطف الثمار نشعر بأن الجهد لم يذهب سدى، فالتوفير سعادة، واطمئنان وراحة بال، به يمكننا الاستعداد لما يحمله لنا المستقبل من تحديات، لا ندرك صعوبتها حتى نخوض غمارها. وتابعت: يمكننا معاً في عام التوفير 2023 أن نزرع الأمل بالقوة والمثابرة كي ندرك تلك القوة التي نختزنها، للمضي قدماً وتحقيق الأحلام، فرحلة المليون تبدأ بدينار واحد. وأشارت العيسى إلى أن بنك الخليج يوفر لعملائه منتجات وقنوات استثمارية مختلفة تساعدهم على التوفير والاستثمار وتضمن لهم تحقيق عوائد مميزة، سواء من خلال الفوز بالسحوبات السنوية العديدة لحساب مليونير الدانة أو جني عوائد مميزة سواء من الودائع أو القنوات الاستثمارية الأخرى.

