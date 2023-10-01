«كوفبك» تعدل عقد مشاركة الإنتاج في قطاع بحر ناتونا A في إندونيسيا

مال وأعمال

حققت الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبك) عبر شركتها التابعة «كوفبك إندونيسيا»، الأسبوع الماضي، إنجازا مهما يسهم في اقتصادات مشروعها في إندونيسيا من خلال تعديل عقد مشاركة الإنتاج في قطاع بحر ناتونا A في إندونيسيا. وقد أعرب الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية محمد الحيمر عن تقديره لهذا الإنجاز، «مؤكدا بأنه يتماشى تماما مع التوجهات الإستراتيجية لكوفبك التي تركز على تعزيز محفظتها الاستثمارية وضمان التميز التشغيلي وتعظيم العوائد المالية لمؤسسة البترول الكويتية». كما عبر الرئيس التنفيذي عن شكره لوزير الطاقة والثروة المعدنية الإندونيسي عارفين تصريف ورئيس شركة (SKK Migas) دكتور إير دوي سوتيجبتو، خلال المؤتمر الدولي الرابع لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز في إندونيسيا – 2023، لجهودهم المبذولة التي كان لها دور مثمر وفعال في تسهيل هذا الإنجاز والذي يؤكد التزام إندونيسيا بخلق بيئة عمل جاذبة ومستقطبة للمستثمرين. ويمثل التعديل الناجح لعقد مشاركة الإنتاج إنجازا محوريا، لما له من تأثير مباشر على اقتصادات المشروع ومساهمته في تعزيز القدرة على زيادة الاحتياطيات وتحفيز أنشطة الاستكشاف والتطوير داخل إندونيسيا.

