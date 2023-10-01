متى «ناوي» تتغير؟

آراء

أحياناً.. لما نفقد الأمل في تغيير الناس والواقع.. راح يكون التحدي الأكبر لنا هو تغيير أنفسنا وأطباعنا وأهدافنا بعد..

ياكثرهم اللي يفكرون بتغيير الناس والعالم ولكن قليلاً من يفكر في تغيير نفسه!

لذلك التغيير احيانا يكون ضرورة وليس اختياراً..

* تدرون أن أغلب اللي يعانون من مشاكل صحية ونفسية أول نصيحة يسمعونها هي:

غير نمط حياتك..

غير ستايلك..

غير أثاث بيتك..

غير طريقة تعاملك مع اللي حولك..

ومع ذلك في ناس تخاف من التغيير.. ليش؟

1/ الخوف من ردود الأفعال:

والخوف من النتايج والعواقب والخساير اللي ممكن تصير.

2/ عدم وجود اهداف واسباب واضحة:

اللي ماعنده اهداف واضحة بحياته.. راح يظل عايش جذية عالبركة ولا راح يعرف قيمة واهمية التغيير بحياته.

3/ جهل طريقة التغيير:

في ناس ودهم.. بس موعارفين شلون يبتدون وليش.

4/ الخوف من فقدان الاشخاص اللي تعودوا عليهم بنفس الاطباع:

وهالشي يعتبر أحياناً خضوعاً لرغبات الناس وإهمالاً للأشياء اللي احنا نحتاجها.

لكن.. خل نوضح شنو انواع التغيير؟؟

* ساعات الواحد يمر بظروف صعبة مفاجئة تخليه يضطر يغير حياته.. سواء كانت مادية او صحية او اجتماعية تجبره يضحي ويترك اشياء ويتنازل عنها وبنفس الوقت هالظروف تفتح عيونه على أمور تكون جدامة طول الوقت بس ما شافها ولا قدر قيمتها..

* أو موقف وصدمة تخلي الواحد يتغير للأسوأ.. اعتقاداً منه انه هذا اهو الحل الصحيح للتعامل مع الناس.. وبالنهاية يكتشف العكس وانه المشكلة مو فيه ولا في طيبة قلبه.. بل في قلوب الناس اللي يتعامل معاهم!

** اما التغيير اللي نتكلم عنه اهو التغيير الايجابي.. احاول كثر ما قدر انه اغير مجرى حياتي للأفضل واغير اهدافي واغير طريقة الوصول لها.. وهالشي راح يترتب عليه امور وايد

واهما الراحة النفسية وتحسين جودة الحياة والصحة العامة.

طيب شنو احتاج عشان اغير نفسي للاحسن وشنو أهم النقاط اللي لازم أراعيها؟؟

** فكر بحالك الحين وشنو ممكن يصير إذا تغيرت واستعن بالله دايماً لأنه بيده الأمر كُله، وهو سبحانه يُقدِّر الأقدار.

**تذكر إن التغيير ما يوقف عند عمر معين او مرحلة معينة ولا له علاقة بالعمر ابدا مو لما الواحد يكبر راح يتغير.. يعني ممكن نغير حياتنا بأي وقت وممكن من هاللحظة.

** نحتاج شجاعة وارادة وثقة بالنفس ودعماً معنوياً من شخص تثق فيه ويمتلك خبرة بأمور الحياة.

** تقدر تغير اهدافك وتغير نمط حياتك وحتى تغير المكان اللي تحس انك ما تنتمي حقه..

** تقبلك للرأي الآخر هو تغيير بحد ذاته ومو شرط تطبقه المهم انك تعطي مجالاً لغيرك يعبر عن رايه.

** اصنع وانجز أشياء تخليك تفتخر وتزيد ثقتك بنفسك.

** ابتعد عن كل شي ممكن يؤذيك نفسياً ومعنوياً وحافظ على نمط حياة صحي مستمر (رياضة، نوم كافٍ، غذاء صحي واقطع العادات السيئة اللي تضرك وتضر صحتك وحياتك) وراح تلاحظ التغيير والفرق.

