مدرسة حكومية نموذجية

آراء

وصلني كما وصل لكثير منكم رسالة تتضمن فيديو عن مدرسة حكومية مجانية بإحدى الدول، هي ليست مدرسة تقليدية بل صرح تعليمي متكامل بداخله فصول تأخذ الطالب في رحلته المدرسية من اول يوم دراسي في المرحلة الابتدائية وينتهي به إلى آخر يوم مدرسي للثانوية العامة ليتخرج من بعدها الى الجامعة، مدرسة تسهل على رب الاسرة معاناة توصيل أبنائه فهذا الصرح يستوعبهم كلاً بمرحلته الدراسية، ودعوني آخذكم في رحلة داخل هذا المجمع العلمي بفصوله المتطورة والمجهزة بأحدث الأجهزة والكمبيوترات واللوحات التفاعلية بدل السبورة وبطاقة دخول تعريفية ذكية وكاميرات مراقبة ترصد وتحلل بذكاء أحداثاً حتى أنها تحلل تعابير الرضا والغضب على وجوه من ترصده، ونتجول لنشاهد المسرح وملاعب ومختبرات ومكتبات ومطاعم وعيادة بأعلى مستويات، تصوروا مجمعاً يغذي نفسه بالطاقة النظيفة واسلوب بناء يخرجنا من مفهوم المدارس التي نعرفها، هذه المدرسة وهي ليست بحلم بل هي في دولة شقيقة دولة الإمارات العربية المتحدة.

يحق لأهل الأمارات الافتخار بمثل هذه المجمعات التعليمية، ويحق للشعب بأن يفتخروا بقادة يرون في التعليم منهجاً حضارياً يرفع من مستوى الدولة.

نأخذ نفساً عميقاً،،،

كتبت أكثر من مرة بأن الكويت بين أشقائها تحتاج بأن ترى الممارسات الأفضل وتعمل على تطبيقها، ولا عيب، فبالنهاية نحن ودول الخليج مجتمعات متقاربة فكرياً واجتماعياً ودول شقيقه الكل يكمل الآخر، ومناهجنا التعليمية تتقارب حتى من الناحية المالية، كلنا دول غنية تملك ما تملك من الثروة الطبيعية والبشرية، لكنهم استطاعوا توظيف قدراتهم للخروج بمثل هذه النماذج، ولعل هذه المدرسة الحكومية النموذجية التي تحدثنا عنها هي أحد هذه النماذج التي نحتاج تقليدها. ‏

