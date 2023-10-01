آراء

مقولة تربينا ونشأنا عليها سمعناها منذ الصغر وكنت دوما لا أحتاج لتفسير لها ولا أحد يشك في صدقها، ولكن عندما أمعنت فيها وأردت أن أعلم أكثر عنها وتساءلت هل هناك سبب معين لهذه المقولة التي كان لا أحد يكترث هل هي مقولة أو قول مأثور أو حديث أو آية قرانية، وخاصة أن هناك حديثا للسيدة عائشة عن النبي «صلى الله عليه وسلم» أنه قال للأسود بن وهب وهو خاله «اجلس يا خال، فإن الخال والد» ولكن ضعفه الألباني في ضعيف الجامع.. ويقال إن أول خال للبشر هو سيدنا آدم لان أمنا حواء لم يكن لها أب ولا أم فهي خلقت من ضلع آدم لذا فهو بمثابة أبيها وأخيها، وفي معجم اللغة الخال هو «ما توسمت فيه خيرا» لذا فالخال قيمته كبيرة ففي جميع الأعراف هو السند حتى في اللغة والأمثال، وكلمة «الخليل» أي الصديق مشتقة من الخال والحديث الشريف يقول «الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل» وخاللت أي صادقت وآخيت وفي قرى مصر وخاصة الصعيد تجد الكلمة تقال للوقار و التبجيل للكبار والحكماء من القوم وأشهر الأمثلة على ذلك الشاعر الراحل «عبدالرحمن الأبنودي» الذي لقب بالخال.

ولكن بشكل عام هناك أمور أسهل بكثير تربينا عليها وعلمناها بالفطرة وهي حب الأخ العظيم لأخته فالخال يستطيع أن يذهب إلى بيت أخته في أي وقت عكس العم والأم تجلس هي وبناتها دون حجاب أمام الخال وهذا ما عشناه بفطرتنا فكانت أختي الوحيدة «صباح» ولحسن الحظ أنها تكبرني عمرا ويشهد لها بالحنان والعطف والحكمة لذا كانت مفرجة همي و كاتمة أسراري وكنت دوما أروق للحديث معها لذا أتذكر أنني تأثرت كثيرا عند زواجها وكنت أذهب لزيارتها دوما وهذا الحب بالفطرة ذهب لأبنائها فشعرت عند ولادتهم بشعور الأبوة فكان ولدها الأول «محمد» هو أكبر سعادة حدثت لعائلتنا وفرحة العائلة به لا توصف خاصة والدي ووالدتي وكنت ومازالت دوما أشعر بدفء لوجودي مع أبناء أختي وعندما أتذكر خلاني وما عايشته معهم أذكر أن أمي كانت قلب العائلة وقلب إخوانها العطوف الحنون ورغم أنها ليست بأكبرهم ولكنها الأكثر حكمة وحنانا، لذا كان منزلنا بمثابة منزل العائلة ونشأت على وجود خلاني معنا فمنهم من كان يعيش معنا بشكل دائم قبل الزواج لذا فكانت زيارتهم كثيرة ومتكررة لشعورهم أن هذا منزل العائلة، وخاصة أن جدتي لأمي كانت تعيش معنا وأذكر أنها آثرت العيش معنا دون جميع أولادها وكانت تحب أبي وتوقره كثيرا لذا عندما كان يطالب أبناءها الرجال بأنها من الواجب أن تعيش معهم كانت ترفض وتقول هذا بيتي الذي استريح فيه وسأعيش وأموت فيه (والحال نفسها كانت لخالتي الكبرى «سعدية» التي كانت تؤثر العيش معنا وخالتي «صباح» التي لا ينقضي اسبوع دون أن نراها أو ترانا وكان إبنها أخي في الرضاعة وسميت أختي على اسمها من فرط حب والدتي لها لأنها كانت الأخت الصغرى) لذا كان من الطبيعي أن تكون زيارات الخلان أكثر بكثير والحقيقة أن بعد وفاة جدتي لم ينقطع خلاني عن الزيارة ومع زخم الحياة وكثرة الانشغال بسبب ظروف الحياة كانت تقل الزيارات ولكن لم تنقطع وخاصة أن أمي كانت العوض الأمثل لجدتي فكانت تحمل الكثير من صفاتها من حنان وعطف وحكمة، وكان خالي الكبير ويدعى «عبدالكريم» توفي وأنا في سن صغيرة جدا ولم أتذكر منه سوى صورته التي كانت معلقة على الحائط والتي بدا فيها كثيرا ملامحه الطيبة ولكنه ترك لي أثرا طيبا في أولاده فكانت الرحمة والحب بيننا وتوفت ابنته في ريعان شبابها ولكنها كانت تحبنا كثيرا وولده «فرج» هو اسم على مسمى فكان دوما يفرج عني بابتسامته التي لا تفارقه وطيبة قلبه التي أيقنت أنه يشابه أباه كثيرا، ثم خالي «حامد» الرجل الذي كان يعيش على سجيته ويحمل دوما نية طيبة في التعامل ومنه تعلمت الاعتماد على النفس فهو أول من اصطحبني معه للعمل وكان يعطيني أجرا حتى يشعرني بقيمة الكد والعمل، ثم خالي «عطية» الذي يبدو من الوهلة الاولى أنه صعب المراس ولكن لا يختلف اثنان على طيبة قلبه وحسن خلقه وعشرته فكان يمر على منزلنا كثيرا كباقي اخوته للحديث مع أمي ورؤيتها وكان أحيانا يأتي يوم الجمعة لاصطحاب والدي الى المسجد وكان يصطحبني معه على دراجته النارية ويتحدث معي كصديق عن ذكرياته وخبراته مع الحياة وأتذكر أنه عندما نهرني بقوة أمام أسرتي عندما كان في حالة سيئة لوفاة ولده الأصغر وغضبت وغضبت أسرتي لأننا لم نعتد على ذلك فجاء لغرفتي ليراني ويطيب خاطري وعندما سألني «زعلت مني» قلت له «الخال والد» فأحمرت عيناه وقبل أن تفيض بالدموع ذهب مسرعا من أمامي ليحكي لأخيه الأصغر وهو مهموم.. وأخيه الأصغر هو خالي «قاسم» جندي أكتوبر العظيم فهو أكثر من عايشته في منزلنا عندما كان مجندا في الجيش وكانت له صورة على الجدران في الزي العسكري في الكتيبة ويحمل سلاحه أذكر أننا كنا نفخر بها وبه دوما لذا كانت هناك ذكرى لن أنساها عند عودته من الحرب بعد انتصار اكتوبر وكنت صغيرا ولكن شعور الفرحة والسعادة التي غمرت المنزل والحي واستقبال الأهالي لن ينسى، ولكن أيضا كانت هناك ذكرى أخرى مريرة وهي عند عودته في إجازة وعلم بوفاة جدتي فصعقت لما رأيته منه فهذا البطل لم تحمله قدماه ولم يتحمل الخبر فحزنه وبكاؤه كانا أكثر مما توقعنا ولكنها الأم يا سادة، وكان خالي «قاسم» محبا للحياة ومحبا للكرة وخاصة النادي الأهلي فأذكر أنه أخرجني يوما من المدرسة وقلقت كثيرا ولكنه أخذني لمشاهدة مباراة وكانت أول مرة لي أرى مباراة من الملعب، ورغم حبه الجنوني للكرة الا أنه كان ودودا غير متعصب أبدا والحقيقة الجميع يشهد له بأنه كان طيب القلب والخلق وهذا ما زرعه في ابنته الكبرى «عبير» التي تحاول دوما الحفاظ على صلة الرحم وتعمل على توثيق العلاقات الأسرية وتذكرنا بالصور والذكريات التي عشناها في ماضي جميل قلما يتكرر.

وكثير ما تجد الأولاد يرتبطون بأخوالهم عن أعمامهم لهذه الصلة الحنونة مع الأم والخالة بالفعل بمنزلة الأم وخال وخالات أولادي أيضا يتمتعون بهذه الصفات ولزوجتي أخان هم أخوال أولادي ولهجرة الأخ الأكبر «حسن» وهو أيضا طيب القلب والأخ الأصغر خال الأولاد «وليد» هو من يتفقد أحوالهم وهو بالفعل مثال آخر على حنان الخال بعفويته وطيبة قلبه التي تسعد الأولاد كثيرا.

الخال هو الوالد والأخ هو الحنان والعطف لذا فمنزلته في العائلة كبيرة ومنزلته في الحياة أكبر بكثير مما يستحق لذا حتى تصبح مستحقا لهذه المنزلة لابد أن تكون أخا محبا عطوفا حنونا، قوة الخال تأتي من قوة حبه لأخته لذا فالمرأة هي عماد هذا الحب وعماد هذه الصلة وتبقى هي مصدر الحب والحنان وهي التي تهب الحب لأبنائها ولأخيها حتى يكون محبا ويصير «الخال الوالد».

