«شمعنه تركيا؟»

آراء

إن ما حدث في صيف تركيا هذا العام من عنصرية واضحة تجاه السياح العرب والذي أساء إلى أغلب الشعوب العربية ومن ضمنهم الكويت ما أدى إلى استياء وتذمر المجتمع عبر جميع مواقع التواصل الاجتماعي وقامت الدنيا ولم تقعد، هذا يجعلنا نقف لحظة ونسأل انفسنا، لماذا هذا التحامل على تركيا؟ هل نحن شعوب بعيدة عن العنصرية؟ في الكويت هل أنت عنصري؟ بالطبع لا». سؤال صريح وإجابة نموذجية، لكن من قال إن الإجابات النموذجية تعبر حتماً عن الواقع وتعكس من دون شك الحقيقة؟

ما هي العنصرية من وجهة نظركم؟ ان مفهوم العنصرية من وجهة نظر المجتمع هي بالدين او العرق او اللون وهذا مفهوم خطأ، العنصرية لها انواع كثيرة ومتعددة وأحد أنواعها هو الاعتقاد بأن مجموعة معينة هم أرفع مستوى من مجموعة أخرى، (العنصرية الشخصية) وهذا احد اهم انواع العنصرية وهو موجود لدى مجتمعنا الكويتي بشكل واضح وأصبح متجذراً أكثر في المواقف والقيم والمعتقدات النمطية، واعتاد عليه الناس حتى اصبحوا لا يدركون بأن لديهم هذه المعتقدات.

التحيز أو التمييز أو الكراهية الموجهة ضد شخص ما ليس بالضرورة ان يكون بسبب لونه أو عرقه حتى نطلق عليه عنصرية، لكن ايضا ممكن بسبب جنسيته.

عندما ننظر إلى غير الكويتي (البدون) بفوقية وتعالٍ وعدم احترام لذاته تعتبر ايضا عنصرية، ان سلوكيات التمييز العنصري ليست بالضرورة ان تكون سلوكيات عنيفة دائماً كما يحدث في بعض الدول ومثلما رأينا ما حدث لنا في تركيا واستنكرناه، بل قد تشمل المزاح والتسميات والألقاب العرقية والتصريحات غير الاخلاقية والتنمر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

عدم تقبل وجودهم فقط بسبب انهم لا يحملون الجنسية الكويتية وتسميتهم (بدون) وحمل المشاعر السلبية لهم اصبح وضعاً واضحاً للعيان ونعيشه ونسمعه في كل مقام ومقال.

ان الجهل وعدم الوعي بمفهوم العنصرية، جعل المجتمع يعتقد ان احتقاره لهذه الفئة من المواطنين خارج نطاق العنصرية، نسي المجتمع انهم من نفس العقيدة والفكر والثقافة وأيضا من نفس العادات والتقاليد الموروثة، وتعمد مضايقتهم، من خلال تجريحهم وبأسلوب مباشر، وإشعارهم بعدم الرغبة في وجودهم، والتعامل معهم بطريقة دونية ما يسبب لهم الألم النفسي وإهانة لكرامتهم، مثل احساسنا ومشاعرنا لما تعرضنا له من عنصرية في تركيا.

قبل أن نلوم تركيا ونهدد ونتوعد وندين ونستنكر لابد أن نرى انفسنا، لا ننتقد افعالاً نحن نمارسها (يعيب على الناس والعيبُ فيه)، ونفكر في اضرار العنصرية إذا استمرت فسوف تزيد النزاعات بين أفراد المجتمع، وتخلق جواً من الحقد والكراهية بين أبنائها، انهم بسبب عنصرية الاغلبية يعيشون أجواءً يسودها الخوف والكبت وعدم الاستقرار، والاحساس بالقهر والظلم والهلاك الروحي، وهذا يشعل فتيل العداوة والكره ويؤدي في النهاية إلى ان تلتهم العنصرية لحم المجتمع حتى تشبع ولا تُبقي منه سوى هيكل عظمي هش آيل للسقوط.

للأسف مازلنا مجتمعاً قديماً منغلقاً على ذات الافكار، المجتمع الذي ينطوي على كثير من التفاعلات العنصرية، تجعله في حالة بدائية جدا حتى وإن تموضع في سياق حداثي أو ما بعد حداثي، مجتمع يعاني من إعاقة ذهنية وعاطفية في تصورها للإنسان، حيث نجدها تمارس تصنيفا للإنسان بناء على ما هو «غير إنساني» في بلد الانسانية.

كل شخص خلقه الله حراً وله الحق ان يعيش بسلام، وليس للإنسان فضل على انسان آخر كل الفضل هو من عند الله وان البشر مجرد وسائل واسباب يسخرها الله لغيرهم من البشر.

باللهجة الكويتية:

اذا انت كويتي فهذي نعمة تحمد الله وتشكر فضله عليها، لكن لا يعطيك الحق بأن تستحقر غيرك وتنتقده لانه تكلم وعبّر عن شعوره وأمنياته بالحصول على حق الانسانية، ولا تنسى ان مجموعة الثمانين تشوفكم كويتيين من الدرجة الثانية وتطالب بعدم مساواتكم فيهم.

«نحن نعيش في عالمٍ حيث أحمق واحد ينتج الكثير من الحمقى، وحكيم واحد ينتج القليل من الحكماء» (جورج كريستوف)

