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«الخارجية»: متضامنون مع باكستان لحفظ أمنها الداخلي


أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار الكويت للهجمات الغادرة التي استهدفت تجمعات دينية بعدد من الأقاليم في جمهورية باكستان الإسلامية والتي أدت إلى سقوط عدد من الضحايا وإصابة آخرين. وقالت (الخارجية) في بيان لها: إن الكويت إذ تؤكد رفضها القاطع لجميع أشكال العنف وإلحاق الأذى بالأبرياء لتعرب عن تضامنها مع جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة فيما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها الداخلي. وتقدمت الوزارة بخالص تعازي ومواساة الكويت إلى جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة ولذوي الضحايا الأبرياء، معربة في الوقت ذاته عن تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.


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