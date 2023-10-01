افتتاح قرية سكنية للنازحين في «مأرب» اليمنية بتمويل كويتي

وطن النهار

افتتحت جمعية (تنمية الخيرية) الكويتية اليوم الجمعة قرية (منصور الخليفي) النموذجية لإيواء النازحين والتي تتكون من 60 منزلا مجهزا وملحقاتها الخدمية في محافظة (مأرب) اليمنية بتمويل من (وقف منصور الخليفي للخيرات) ضمن حملة (الكويت بجانبكم). وأشاد مدير (الوحدة التنفيذية للنازحين) في (مأرب) سيف مثنى في تصريح صحافي بالدعم الكويتي المتواصل للنازحين في المحافظة في مختلف مجالات التدخل الإنساني. وأوضح أن القرى السكنية تعتبر من أهم المشاريع الخاصة بإيواء النازحين وأعظمها أثرا لتوفيرها الحماية والمسكن الملائم الحافظ لكرامة الأسر النازحة وحمايتهم من عوامل الطبيعة المختلفة.

وأعرب مثنى عن الشكر والتقدير للكويت أميرا وحكومة وشعبا على الدعم المستمر والمؤثر للشعب اليمني وللنازحين تحديدا، مثمنا هذه المبادرة الكريمة من (وقف الخليفي) وجمعية (تنمية الخيرية) بالكويت وشريكها (مؤسسة التواصل للتنمية الإنسانية) المنفذة للمشروع. ومن جانبه، قال رئيس (مؤسسة التواصل) رائد إبراهيم إن القرية السكنية تتكون من 60 منزلا متكاملا مع خزانات وتوصيلات مياه وشبكة صرف صحي إضافة لبناء وتجهيز مسجد للقرية، مضيفا أن 60 أسرة نازحة من الأكثر تضررا من الأوضاع ستستفيد من هذا المشروع الذي يساعدها على معيشة كريمة ويسهم في تخفيف معاناتها. وأشار إلى أن افتتاح القرية السكنية الجديدة بتمويل (وقف الخليفي) وإشراف (تنمية الخيرية) يأتي ضمن سلسلة قرى سكنية تمولها جمعيات خيرية كويتية بهدف إيواء وتسكين النازحين في بيوت آمنة تمنحهم الحماية والأمان. واعتبر أن هذه المشاريع تأتي كلفتة إنسانية كريمة ونوعية من الكويت وجمعياتها الخيرية التي تقدم أفضل إسهاماتها لتخفيف معاناة النازحين اليمنيين في ظل الظروف القاسية التي يمرون بها.

