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وطن النهار

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ضبط عيادة تجميل تعمل بلا ترخيص


تمكن رجال قطاع الأمن الجنائي من ضبط 3 أشخاص بتهمة ادارة (عيادة أسنان وتجميل للنساء) من غير ترخيص و3 أشخاص آخرين يحوزون كمية كبيرة من الأدوية وتمت احالتهم لجهات الاختصاص.
وفي التفاصيل بانه ضمن جهود قطاع الأمن الجنائي في ضبط المخالفين والخارجين عن القانون، تمكنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية من ضبط 6 أشخاص بتهمة مزاولة مهنة الطب من غير ترخيص.
وقد توصلت ادارة حماية الآداب العامة من خلال النشاط اليومي وتكثيف عمليات البحث والتحري عن وجود مسكن يستغل من قبل مقيمة لمزاولة مهنة الطب من غير ترخيص (عيادة اسنان وتجميل للنساء) وبعد أخذ الإذن القانوني اللازم تم ضبطها ويعاونها شخصان من نفس الجنسية، وتم العثور على ادوات طبية لعيادة اسنان وحقن للتجميل وافادة انها تمارس علاج وتجميل الاسنان والبشرة من دون رخصة طبية او شهادة، كما تمكنت ادارة مباحث محافظة العاصمة من ضبط 3 أشخاص في مختلف المناطق وعثر بحوزتهم على كمية كبيرة من الأدوية بغرض البيع ويزاولون مهنة الطب من غير ترخيص مقابل مبالغ مالية.
وتمت احالتهم والمضبوطات الى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.


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